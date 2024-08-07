Є багато переваг: як обрізати яблуні і чому краще робити це в серпні

Літня обрізка яблунь має ряд переваг, які сприяють здоровому розвитку дерева та покращенню якості врожаю. Перш за все, вона дозволяє більшій кількості сонячного світла потрапляти у крону, що сприяє рівномірному дозріванню плодів і покращує їхній смак. Видаляючи довгі пагони влітку, ви даєте рослині можливість закласти плоди на наступний рік, пише Deccoria.

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Крім того, контролюючи ріст дерева за допомогою літньої обрізки, легше керувати його розміром і формою. Таким чином, ми можемо одночасно забезпечити яблуні кращий догляд і полегшити збір врожаю. Видалення зайвих пагонів і поліпшення циркуляції повітря в кроні дерева також допомагає знизити ризик грибкових захворювань. Вітер набагато швидше висушить дерево після дощу і ранкової роси.

Час проведення цієї процедури залежить від періоду дозрівання конкретного сорту яблук. Для того, щоб плоди набули гарного червоного кольору і стали повністю стиглими, потрібно близько місяця. Саме тому літню обрізку слід проводити за 3−4 тижні до запланованого збору врожаю. Якщо провести цю процедуру раніше, дерево може знову почати рости, а це, на жаль, призведе до того, що взимку воно буде піддаватися впливу морозів.

Ранні сорти (наприклад, Пірос, Рання Женева — урожай збирають наприкінці липня) обрізають на початку липня, тоді як сорти, які дозрівають в середині або наприкінці серпня (наприклад, Катя, Ліред), обрізають на початку липня або в середині серпня. З іншого боку, пізньостиглі сорти (наприклад, Делікатес, Лобо, Кортланд, Глостер, Лігол, Джонаголд), які дозрівають у вересні або жовтні, обрізають в середині серпня.

Під час літньої обрізки ми вкорочуємо довгі однорічні пагони до 1−3 вузлів, тобто точок, з яких з'являється листя. Таким чином ми видаляємо частину пагонів, які могли бути заражені хворобами або шкідниками. І, найголовніше, ми оголюємо плоди і піддаємо їх впливу сонячного світла, так вони будуть солодшими і кориснішими, краще дозріватимуть і швидше забарвлюватимуться. Для обрізки обираємо сухий день без дощу. Збираємо зрізані стебла, подрібнюємо їх і додаємо до компостної купи.

Під час літньої обрізки яблунь ми видаляємо або вкорочуємо вертикально зростаючі пагони, відомі як вовчки, які надмірно загущують крону дерева. Найкращим рішенням буде вирізати близько 70−80 відсотків цих пагонів, оскільки якщо видалити їх повністю, плоди не матимуть потрібної кількості поживних речовин і їхній ріст буде уповільненим.

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Великий плід можна видалити на самій гілці. Однак слід подбати про те, щоб не залишати пеньків, оскільки з них наступного сезону можуть вирости нові, сильні пагони, які знову загустять крону. Обробіть рани від обрізки садовим варом або препаратом міді, щоб захистити дерево від зараження патогенними мікроорганізмами, особливо грибковими збудниками.

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