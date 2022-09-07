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Головне — не нашкодити деревам: як правильно обрізати сад восени

16:25 7 вересня 2022
Секатор

Як і осіннє підживлення рослин на дач, обрізання плодових дерев є процедурою, яка допоможе комфортній зимівлі та гарному плодоношенню в майбутньому сезоні.

Автори «уДачних порад» звертають увагу на ряд моментів, які потрібно враховувати при обрізанні.

  • обов'язково видаляти потріскану кору, лишайники, мох зі стовбурів;
  • позбавлятися хворих, омертвілих та сухих гілок;
  • через 24 години застосувати садовий вар, відмовившись від змащування зрізу садовим лаком по сирому;
  • зрізати однорічні гілки над розвиненою брунькою;
  • обрізку виконувати під кутом у межах 45−90 градусів, що дозволить уникнути ламання гілки у майбутньому;
  • слід обрізати гілки, які ростуть в одному напрямку — потрібно намагатися спрямувати зростання горизонтально;
  • зрізання виконувати по кільцю, не залишаючи пеньків — так можна запобігти гниттю кори;
  • застосовувати побілку для захисту від сонця та температурних стрибків;
  • оптимальний час для обрізки дерев — температура до -8 градусів.

Раніше власниця дендроферми Марія Бережнюк радила після збирання врожаю, але до листопада, обробити дерева та кущі розчином сечовини (500 г на відро води), додавши до нього близько 700 г хлористого калію (попередньо замочивши його у гарячій воді). Це захистить рослини від збудників багатьох грибкових захворювань та шкідників.

А садівник Віталій Піймало дав поради щодо осінньої висадки яблунь.

Фото Pixabay

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