Головне — не нашкодити деревам: як правильно обрізати сад восени
Як і осіннє підживлення рослин на дач, обрізання плодових дерев є процедурою, яка допоможе комфортній зимівлі та гарному плодоношенню в майбутньому сезоні.
Автори «уДачних порад» звертають увагу на ряд моментів, які потрібно враховувати при обрізанні.
- обов'язково видаляти потріскану кору, лишайники, мох зі стовбурів;
- позбавлятися хворих, омертвілих та сухих гілок;
- через 24 години застосувати садовий вар, відмовившись від змащування зрізу садовим лаком по сирому;
- зрізати однорічні гілки над розвиненою брунькою;
- обрізку виконувати під кутом у межах 45−90 градусів, що дозволить уникнути ламання гілки у майбутньому;
- слід обрізати гілки, які ростуть в одному напрямку — потрібно намагатися спрямувати зростання горизонтально;
- зрізання виконувати по кільцю, не залишаючи пеньків — так можна запобігти гниттю кори;
- застосовувати побілку для захисту від сонця та температурних стрибків;
- оптимальний час для обрізки дерев — температура до -8 градусів.
Раніше власниця дендроферми Марія Бережнюк радила після збирання врожаю, але до листопада, обробити дерева та кущі розчином сечовини (500 г на відро води), додавши до нього близько 700 г хлористого калію (попередньо замочивши його у гарячій воді). Це захистить рослини від збудників багатьох грибкових захворювань та шкідників.
А садівник Віталій Піймало дав поради щодо осінньої висадки яблунь.
Фото Pixabay105
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