Як і осіннє підживлення рослин на дач, обрізання плодових дерев є процедурою, яка допоможе комфортній зимівлі та гарному плодоношенню в майбутньому сезоні.

Автори «уДачних порад» звертають увагу на ряд моментів, які потрібно враховувати при обрізанні.

обов'язково видаляти потріскану кору, лишайники, мох зі стовбурів;

позбавлятися хворих, омертвілих та сухих гілок;

через 24 години застосувати садовий вар, відмовившись від змащування зрізу садовим лаком по сирому;

зрізати однорічні гілки над розвиненою брунькою;

обрізку виконувати під кутом у межах 45−90 градусів, що дозволить уникнути ламання гілки у майбутньому;

слід обрізати гілки, які ростуть в одному напрямку — потрібно намагатися спрямувати зростання горизонтально;

зрізання виконувати по кільцю, не залишаючи пеньків — так можна запобігти гниттю кори;

застосовувати побілку для захисту від сонця та температурних стрибків;

оптимальний час для обрізки дерев — температура до -8 градусів.

Раніше власниця дендроферми Марія Бережнюк радила після збирання врожаю, але до листопада, обробити дерева та кущі розчином сечовини (500 г на відро води), додавши до нього близько 700 г хлористого калію (попередньо замочивши його у гарячій воді). Це захистить рослини від збудників багатьох грибкових захворювань та шкідників.

А садівник Віталій Піймало дав поради щодо осінньої висадки яблунь.

Фото Pixabay

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