«Найкращі плоди дає 3-річна гілка»: як осіннім обрізуванням підвищити врожайність дерев
Саме час прорідити гілки плодових дерев, адже обрізання саду відчутно підвищує урожайність, пояснює садівниця Раїса Поймало.
«Що більше вгору спрямована гілка, то гірше вона плодоносить, уся її сила йде в інтенсивний ріст. Натомість гілки, які ростуть горизонтально, дають більший і якісніший урожай. Гілки, котрі мають гострий кут відходження від стовбура (менш ніж 45 градусів), непридатні для формування крони. Тому їх вирізають „на кільце“ або залишають пеньочок десь на 2 см. Потім з цього пенька виростають уже набагато слабші гілки. І на другий рік з цих гілочок залишають одну, найбільш продуктивну, ту, яка має більший кут відходження. При цьому обрізати плодові дерева потрібно щороку. Адже найкращі плоди дає гілка віком 3 — 4 роки. Старша уже не буде такою врожайною».
Дерево, якому понад 4 роки, втрачає свою продуктивність: і плоди дрібніші, і не так добре родить. Тому ці гілки вирізають на пеньочок, а молодші гілки родять.
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