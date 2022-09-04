Кущі, з яких зібрали врожай, вже можна обробити від хвороб і шкідників: що слід зробити у саду у вересні

Вересень — перший місяць осені, коли час подумати та потурбуватися про збереження вирощеного врожаю. А ще вересень — це дуже насичений місяць для садівника. Яка ж на нього робота чекає у саду, розповіла садівниця та власниця дендроферми Марія Бережнюк:

«Вже можна приступати до посадки дерев і кущів із відкритою кореневою системою. Пам'ятайте, хвойники краще купляти й садити із закритою кореневою системою. Це забезпечить майже 100% їх приживання. Починайте заготовляти живці ягідних і декоративних чагарників для їх розмноження. Перевірте літні щеплення. Молоді пагони у плодових дерев, якщо вони продовжують рости, варто прищепити. Це дасть можливість до зими їм визріти.

Час розмноження полуниці. Кріп, салат, редиска — найкращі попередники. Не варто садити їх після помідорів, перцю, баклажанів, цибулі, картоплі. Якщо вересень сухий і спекотливий, варто поливати дерева й кущі. При нестачі вологи рослини, намагаючись вижити, скидають плоди чи листя. Це призводить до зменшення врожаю не тільки цьогорічного, але й у наступному році.

Лозу, на якій є виноград, не варто поливати. Це спричинить лопання ягід. Не поспішайте й зривати виноград. Чим довше листя затримується на кущах, тим краще буде врожай наступного року.

Кущі, з яких зібрали врожай, вже можна обробити від хвороб і шкідників. Лозу слід знімати зі шпалер після перших же заморозків, перед цим обрізавши не визрілі пагони й видаливши все листя".

З другої половини літа підживлювати рослини можна тільки калійно-фосфорними добривами. Азотні добрива вносити лише у південних областях України.

«У вересні закінчується збір обліпихи та пізніх сортів слив, — продовжує Марія Бережнюк. — Дозрілі плоди груші, яблуні всіх сортів прибирають вибірково. Спершу збирається урожай осіннього строку достигання. Вибірково, у міру дозрівання, пізні сорти. Після збору врожаю знімають ловчі пояси й спалюють їх або кип'ятять, прибирають бур'яни, сміття, підпори (їх теж ошпарюють окропом).

Після збору врожаю, але до листопаду, дерева і кущі необхідно обробити розчином сечовини (500 г на відро води). У цей же розчин добре додати близько 700 г хлористого калію (попередньо замочивши в гарячій воді). Це захистить рослини від збудників багатьох грибкових захворювань, а також від таких шкідників, як попелиці, кліщі, листоблішки.

Ретельно обробіть не тільки самі дерева, але і землю під деревами. Після такої обробки рослинам будуть не страшні навіть ті шкідники, які зимують у ґрунті. А ще вересень є самим оптимальним часом для обрізки й облагородження плодових дерев, всіх видів смородини, аґрусу і жимолості. Особливо це важливо для старих дерев, оскільки деякі гілки давно вже не родять і заважають розвиватися молодим".

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як восени висадити смородину.

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