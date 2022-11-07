«Час утеплювати теплолюбні культури»: що робити у саду в листопаді

Попри те, що на календарі вже листопад, роботи у саду не поменшало. Його необхідно підготувати до холодів, щоб всі рослини успішно пережили навіть люті морози. Що саме слід зробити — розповіли подружжя Бережнюків, які мають власну дендроферму.

«Необхідно зняти з гілок і зібрати під деревами гнилі плоди, опале листя, залишки трави або декоративних рослин і все це винести за межі ділянки. Ґрунт під плодовими деревами та чагарниками слід підрихлити та замульчувати перегноєм або компостом. На початку місяця слід ретельно обробити кущі та дерева концентрованим розчином мінеральних добрив, щоб захистити їх від шкідників. Для цього можна використати сечовину (700 г на 10 л води) чи кухонну сіль (1 кг на 10 л води). Повторно обприскування концентрованим розчином мінерального добрива слід зробити ранньою весною, до початку сокоруху. Підвищені дози мінеральних добрив згубні не тільки для шкідників, але і для збудників грибкових хвороб. Для цієї цілі можна використати й хімічні препарати».

Господарі радять очистити кору дерев від лишайників і кори, що відшарувалась.

«Не забудьте під деревом розстелити тканину або поліетилен та зібрати все, що відпадає. Спаліть це відразу. Після цього ще можна обробити їх 7−10%-им розчином залізного купоросу (1 столова ложка купоросу на 300 мл води).

Проводимо санітарну обрізку. Видаляємо засохлі, старі та хворі гілки. У північних регіонах основну обрізку краще залишити на весну, тоді буде зрозуміло, що пошкодив мороз. А в південних областях можна сміливо обрізати, адже погода ще комфортна, та й роботи навесні буде багато. Перед зимою не забудьте видалити кореневу поросль біля основи тих культур, які її утворюють: слива, вишня, яблуня, бузок і ін.

Якщо ви не побілили стовбури та скелетні гілки у яблунь, то негайно зробіть це, поки температура не знизилася до +6 градусів. Проводимо підзимній посів насіння плодових та декоративних рослин (дуба, каштана, яблуні, барбарису, сосни, магнолії та багато інших рослин, яким потрібна тривала стратифікація. Час утеплювати теплолюбні культури. Можна підготувати посадкові ями для майбутнього сезону.

Якщо холоди ще не скували землю, й ви не зробили це у жовтні, внесіть у пристовбурні круги кущів і дерев осінні добрива. Суміш не повинна містити азоту, а от мідь, марганець, калій, бор та інші мікроелементи, якими ми рідко балуємо посадки, якраз згодяться. В ідеалі під кожне доросле зерняткове дерево потрібно внести 30−50 кг перегною, 300 г суперфосфату, 200 г сульфату калію. Кісточковим культурам потрібна трохи менш поживна суміш. На одну рослину достатньо буде 2 відер розчину, приготованого з розрахунку 3 ст. л. суперфосфату і 2 ст. л. сульфату калію на 10 л води".

Нагадаємо поради щодо вирощування волоського горіху, який можна садити саме у листопаді.

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