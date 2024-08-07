Зусилля Банкової спрямовані не на власний народ, а на Захід, який не вірить у можливість перемоги над рф, — Гармаш

Російський диктатор володимир путін сигналізує про готовність до переговорів за умови збереження поточної ситуації з окупацією частини території України. Але така пропозиція точно не влаштовує Україну та здебільшого її партнерів. Не додають оптимізму й президентські вибори у США. Зокрема, кандидат на цю посаду від республіканців Дональд Трамп відзначився гучними заявами щодо припинення війни в Україні: він самовпевнено пообіцяв закінчити її в перший же день своєї каденції. Щоправда, умови невідомі…

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На тлі зростання розмов про мирні переговори з рф, які розколюють українське суспільство на два табори, президент Зеленський заявив, що оприлюднить свій мирний план до кінця листопада.

Про ефективність переговорів з імперським сусідом розповів головний редактор сайту «ОстроВ», який був членом делегації ТКГ — Тристоронньої контактної групи — в рамках «Мінського процесу», Сергій Гармаш.

«У нас вже є „Формула миру“. Вона неприйнятна для путіна, оскільки де-факто — це капітуляція росії. Такий план зараз нереалістичний. Поява якогось іншого — це, очевидно, декларація готовності України до якихось компромісів з рф, на які від нас чекають на Заході. Але я не бачу реальних ознак такої готовності щодо ключових питань. Як з боку росії, так і України», — заявив Гармаш в інтерв’ю УП.

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За його словами, Україна анонсує появу мирної ініціативи наприкінці листопада з розрахунком на можливу перемогу Трампа.

«Планів Гарріс щодо України ми теж не знаємо. І щоб запобігти небажаним для нас ініціативам нового президента чи президентки США, ми висуваємо свій мирний план. Наперед озвучуємо нашу позицію. І якщо майбутні проєкти Білого дому їй явно суперечитимуть, то це виглядатиме як політичний тиск на Київ. Таким чином, хто б не прийшов до Білого дому, йому доведеться враховувати озвучену нами позицію. У цьому, на мою думку, сенс нового плану», — пояснив він.

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За його словами, «десять кроків Зеленського» фіксують розуміння перемоги України.

«Це наша мета. Але її реалізація означає поразку рф, зміну режиму в кремлі. А ціль Заходу, на жаль, — зупинка конфлікту, а не поразка росії. Оскільки ми тотально залежимо від Заходу, доводиться зважати на його цілі», — прокоментував він дипломатичні зусилля України під час саміту у Швейцарії.

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На його думку, західна дипломатія досі орієнтується не на справедливе розв’язання конфлікту, а лише на його стабілізацію.

«Думаю, Європа має певний комплекс неповноцінності перед рф. Вони досі не вірять, що її можна перемогти, тож і не ставлять перед собою таку мету. В України, до речі, також залишається цей комплекс неповноцінності: влада не спирається на людей. Усі її зусилля спрямовані на Захід. Діалогу з українським суспільством немає. З нами держава розмовляє лише з позиції сили», — говорить Гармаш.

Він наголосив, що Захід не воює, а лише допомагає Україні воювати.

«А якщо всі зусилля Банкової спрямовані лише на Захід, який не вірить у можливість перемоги над росією і не ставить перед собою таку мету, то наша влада теж не вірить, що можна здолати рф.

Якби влада вірила у свій народ, вона б і ставку робила насамперед на нього. І це проявлялося б у політиці єднання нації, діалозі з народом, створенні стимулів для ефективної війни. Але в нас внутрішньої політики взагалі немає. У нас вся політика, повторююсь, спрямована тільки на Захід", — додав Гармаш.

Раніше Сергій Гармаш розповідав про страхи Заходу та про те, що зміцнило путіна у правильності його тактики затягування війни.

Фото: ОстроВ

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