Гроші не пропадуть: хто зможе отримати пенсію людини у разі її смерті
Життя українців під час війни сповнене небезпек й нервових зривів. Через це люди похилого віку можуть раніше покинути цей світ. Оскільки більшість пенсіонерів сумлінні люди, то вони хвилюються, чи зможуть діти, онуки, інші родичі отримати їхню пенсію, навіть й невелику, адже зараз кожна копійчина на рахунку.
В Пенсійному фонді України вирішили вчергове заспокоїти пенсіонерів: невиплачену пенсію людини можуть отримати її родичі, це передбачено пенсійним законодавством.
Йдеться про те, що після смерті пенсіонера, сума пенсії, яка належала йому й залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується членам його сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті.
Для отримання виплат слід звернутися з відповідною заявою до ПФУ. Зробити це потрібно протягом шести місяців від дня відкриття спадщини. При зверненні кількох членів сім’ї сума пенсії, що їм належить, ділиться між ними порівну.
Як повідомили у ПФУ, у разі відсутності зазначених членів сім’ї або у разі не звернення ними за виплатою недоотриманої пенсії у встановлений термін, пенсійні виплати входять до складу спадщини. Кошти можна отримати лише після отримання свідоцтва про право на спадщину.
Крім недоотриманої пенсії, згідно із законодавством, родичі пенсіонера можуть отримати:
- заробітну плату померлого, якщо він працював;
- суми призначеної житлової субсидії — одному з членів домогосподарства, з урахуванням якого призначалася ця виплата — за письмовим зверненням та протягом трьох місяців після смерті одержувача;
- допомогу на поховання у розмірі пенсійних виплат за два місяці. Для її отримання слід звернутися до Пенсійного фонду.
Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні перерахували пенсії. В результаті цього збільшився середній розмір виплат.235
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