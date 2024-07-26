Попереду грандіозне свято: Бен Аффлек готується до вечірки після розлучення з Дженніфер Лопес
Все вказує на те, що Дженніфер Лопес і Бен Аффлек розірвуть свій шлюб, оскільки останніми місяцями вони живуть окремо. Хоча пара офіційно не розірвала свій союз, подейкують, що розрив може статися в найближчому майбутньому, а видання In Touch навіть припускає, що Аффлек вже планує, коли саме відбудеться розлучення, пише Marca.
Кажуть, що Аффлеку не терпиться розірвати шлюб, оскільки він вже давно не був щасливим, и що він планує велику вечірку з друзями та родиною, коли знову стане самотнім.
«Бен просто хоче втекти від усього цього і знову насолоджуватися життям разом з близькими друзями, — повідомило джерело видання. — Він говорить про те, щоб влаштувати велику вечірку в своєму будинку в Джорджії, і у цьому є певна іронія, оскільки саме там вони з Джей Ло зіграли своє велике весілля. Також ходять розмови про те, щоб зробити це в Лас-Вегасі, де вони одружилися, бо він, як і його друзі, любить грати в покер. Незалежно від того, де він вирішить влаштувати цю вечірку, навіть якщо це буде щось, що не має ніякого відношення до його шлюбу, наприклад, в Мексиці, це буде боляче для Джей Ло, тому що це розглядатимуть, як святкування розриву їхніх стосунків».
Враховуючи сімейні негаразди, які Аффлек і Лопес пережили в останні місяці, кажуть, що актор звернувся за підтримкою до свого доброго друга Метта Деймона і колишньої дружини Дженніфер Гарнер. Таким чином, вечірка стане для Бена способом подякувати їм за те, що вони були поруч з ним.
«З його точки зору, це просто спосіб висловити вдячність друзям, які підтримували його в дуже важкі часи, — додало джерело. — Він був сам не свій останні кілька місяців, він був настільки поглинений цим розривом. Він шкодує про це і хоче загладити свою провину перед друзями, хоче розслабитися і повеселитися. Йому було дуже важко, і йому потрібно трохи розважитися і просто розслабитися».
Додамо, нещодавно Лопес відсвяткувала своє 55-річчя, опублікувавши в Instagram фото в купальнику. Вона провела вечір зі своїм сином і друзями, а також зі своїм давнім менеджером, а Бена Аффлека ніде не було видно, що свідчить про те, що вони починають жити окремим життям.130
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