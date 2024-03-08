В Києві почали виплачувати мобілізованим містянам по 30 тисяч: як отримати виплату

В Україні триває загальна мобілізація. В Києві мобілізовані почали отримувати виплати в розмірі 30 000 грн. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

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«Перші 473 військовослужбовці, які мобілізувалися до лав ЗСУ після 1 грудня 2023 року, отримали матеріальну допомогу від столиці на банківські рахунки», — йдеться у повідомленні.

В КМДА зазначили, що виплата в розмірі 30 000 гривень є одноразовою та спрямована на додаткове матеріальне забезпечення новобранців.

«Для отримання виплати мобілізований має надати до ТЦК та СП такі документи: копії ідентифікаційного коду, паспорта громадянина України чи ID-картки, довідку/виписку з банку про відкриття соціального (зарплатного) рахунку», — йдеться у повідомленні київської влади.

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Як писали «ФАКТИ», одноразову допомогу мобілізованим виплачують і в інших містах. Відповідні рішення ухвалила раніше міська влада Чернігова та Одеси. А жителі Львова, які підписали контракт із ЗСУ, отримають по 50 тисяч гривень.

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