Поки Потап нудьгує у Андоррі: NK повернулася до України і закликала звільнити «азовців»

Схоже, після короткого побачення в Юрмалі Потап і Настя знову не разом: після «плачів» на сучасній трасі на Кіпрі репер продовжив подорожі Європою.

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Судячи з опублікованих фото, він зараз перебуває у Андоррі — невеликій країні між Францією та Іспанією.

«Андорра, таке неймовірне місце, країна в горах між Іспанією та Францією. Ми тут неспроста, але відкриємо свої карти трохи пізніше», — написав репер-менеджер.

Потап в Андоррі

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В той же час його дружина Анастасія, яка раніше не мала справ з одіозним одеським військкомом Борисовим (і тому не втратила права на приїзд в Україну), виступила з грандіозним концертом в … Одесі.

Там артистка заспівала деякі з своїх хітів сама.

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А потім в дуеті.

Крім того, жінка «змушувала» публіку підспівувати їй.

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А в кінці концерту, виконавши пісню «Додому», навіть змогла здивувати одеситів та гостей міста, згадавши про долю українських полонених, яких росія безжально катує.

«Дякую всім, хто поділився цим моментом зі мною і допомагає голосно говорити про наших героїв! Слава Україні! Free Azov!» — зазначила співачка, зірвавши бурхливі оплески.

Також, під час концерту артистка провела благодійний аукціон. Всі зібрані кошти будуть передані 110-й бригаді.

Тому, можливо, саме завдяки дружині Потап після Перемоги зможе повернутись до України — не буде ж він блукати до кінця життя підворіттями Андорри та Монако!

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