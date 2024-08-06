Потап повернувся, але не в Україну

Репер-менеджер Олексій Потапенко продовжує подорожувати світом, не маючи змоги повернутись в Україну через проблеми з документами. Після Латвії та Кіпру він поїхав до Барселони.

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«Знову в BCN», — написав Олексій у соціальній мережі.

Виходячи з того, що акронімом BCN іноді позначають аеропорт міста і саму Барселону, а також з того, що артист одягнений в одяг з емблемою футбольного клуба міста, це дійсно так.

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Порівняно з минулими роками, пост Потапенка не визвав ажіотажу — навіть хейтери написали, що з нього «як з гусака вода», але гнівних відгуків не було. Так само, як і призивів «негайно на передову», «геть відсижуватись за кордоном».

Звичайно, з одного боку це для Олексія-ухилянта добре (забудуть, і не будуть більше хейтити), але з іншого — для Олексія як артиста це досить сумний показник: всього 14 відгуків і мізерна кількість лайків — це свідчення того, що про Потапа забувають. Його ніхто більше не сприймає всерйоз. І це людину, яка звикла до постійної уваги шанувальників! Тут артисту дійсно, залишається або «застрелитися» від відчаю, або повернутись до України.

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Втім, Потапенко продовжує «йти своїм шляхом». Вчора він опублікував новий пост, до якого було «аж три» коментарі. Висновки репер повинен зробити самостійно.

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Можливо, повернутись в Україну йому дійсно допоможе дружина, яка на своїх концертах збирає гроші на ЗСУ.

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