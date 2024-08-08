Раптова атака України під Курськом принизила російську армію: що ще пишуть на Заході про прорив кордону росії

Військові, що прорвали кордон у Курській області, вже просунулися територією росії, захопили Суджу і кілька навколишніх сіл, сіючи паніку серед росіян. Цей рейд став першим із часів Другої світової війни випадком, коли іноземна армія увірвалася на територію російської федерації, йдеться в матеріалі Bloomberg.

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«Цей інцидент застав зненацька російських військових та послабив позиції диктатора володимира путіна, вказавши на крихкість прикордонної оборони та піднявши бойовий дух українців. Також рейд підірвав образ путіна як захисника простих росіян», — йдеться у публікації.

Для України ці події, йдеться в публікації, швидше за все, «підкріплять аргументи Києва про те, що союзники з США та Європи не повинні побоюватися загроз ескалації з боку кремля, і що Україні слід дозволити боротися з путіним будь-яким способом, який вона вважатиме за потрібне, щоб прискорити закінчення війни».

За 48 годин Україна захопила більше території, ніж у 2023 році, пише The Telegraph.

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«Українські війська швидко зайняли 350 квадратних кілометрів території росії та взяли десятки росіян у полон … Менш ніж за сорок вісім годин Україна захопила більше території, ніж за весь нещасний контрнаступ літа 2023 року», — пише видання.

У публікації йдеться про те, що наступальні операції України на Курському напрямку не сповільнюються. При цьому, на думку експертів, цей наступ має три ключові цілі: відвернути російські сили від наступальних операцій на Донеччині; посіяти розбрат усередині росії; просувати угоду щодо обміну територіями під час майбутніх переговорів.

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«Тим не менш, наступ на Курськ показує, що росія не зробила уроків із блискавичного захоплення Ростову групою Вагнера під час заколоту в червні 2023 року. Крім ймовірних загроз знищення України та застосування тактичної ядерної зброї, росія не відреагувала істотно на наступ на Курськ. А так як літаки F-16 також прибувають на передову, путін має багато причин для занепокоєння», — пише The Telegraph.

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The Washington Post пише з посиланням на радника президента України Володимира Зеленського, що Україна взяла під контроль газову станцію «Суджа». При цьому радник Зеленського зазначив, що станцію навряд чи використовуватимуть як важіль впливу, оскільки з огляду на те, що трубопровід все одно проходить через Україну, Київ міг би перервати потік у будь-який момент.

Також наголошується, що національна гвардія росії заявила про посилення охорони навколо Курської атомної електростанції, яка знаходиться приблизно за 40 миль (близько 70 км) на північний схід від міста Суджа.

Варто зазначити, що про захоплення ЗСУ газовимірювальної станції «Суджа» ще 7 серпня заявляли російські блогери, але офіційного підтвердження не було.

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