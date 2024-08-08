У Курській області через бойові дії закрили три вокзали, місцеві скаржаться на бездіяльність влади, ЗСУ просуваються: що відомо на даний момент

Російська залізниця повідомила про тимчасове закриття для пасажирів вокзалів на станціях Суджа, Кореневе, Псел у Курській області через бойові дії на цій прикордонній з Україною території рф. Для безпеки руху в Курській області влада проводить додаткові огляди інфраструктури та інструктує персонал.

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Перед цим російське Міноборони заявило про просування українських військових у двох районах Курської області і заявило, що перекинуло до кордону резерви й обстрілює ЗСУ з авіації.

Російські пабліки пишуть, що українські війська закріпилися в селищі Мирному і в Козачій Локні, що на півночі від Суджі. Також вони інформують, що нібито окремі «українські ДРГ» заходять вглиб території Курської області, доходячи до населених пунктів Анастасьєвка і Кромські Бики, що в парі десятків кілометрів від Курської АЕС.

На Курщині затрофеїли техніку росіян, повідомив боєць 24 ЗШБ «Айдар» з позивним «Осман». У полон у районі Суджі було взято групу солдатів рф.

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Військовий аналітик, координатор групи «Інформаційний спротив», полковник Костянтин Машовець розповив, що ЗСУ нібито перерізали важливу рокаду противника в Курській області дорогу Рильск — Коренево — Суджа на відтинку Зелений Шлях — Свердликово.

Нагадаємо, 7 серпня російські пропагандисти і так звані «воєнкори» стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А російський диктатор володимир путін назвав ситуацію «провокацією». Тільки на другу добу після прориву кордону у Курській області рф ввели режим надзвичайної ситуації. При цьому місцеві жителі скаржаться, що місцева влада залишила їх на самоті, а «по телевізору всьо врут».

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У той же час в.о. губернатора Курської області Смірнов подякував путіну за «підтримку, яку він надає регіону».

Також в Мережі публікують карти просування «українських військ».

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Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Штати не отримували від України попереджень про будь-які операції в Курській області росії. Він додав, що «в тому, що Україна не повідомляє нас про свою точну тактику перед її втіленням, немає нічого незвичного» і що українці «нашу політику не порушують». Наразі українська сторона події в Курській області офіційно не прокоментувала.

Нагадаємо, 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. Згодом фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши зібрані дані, підтвердили просування нібито українських військ до 10 кілометрів углиб російської Курської області.

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