Сирський працює «у вихідному районі», Зеленський задоволений його результативними доповідями

Глава української держави Володимир Зеленський заявив, що отримав 8 серпня від головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського три доповіді. За його словами, доповіді результативні й такі, які зараз потрібні нашій країні.

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«Сьогодні було вже три доповіді головкому Сирського — доповіді результативні. Саме такі, які потрібні нашій державі зараз. Я вдячний кожному воїну, кожному солдатові та командиру, які забезпечують захист наших, українських, позицій та виконання завдань нашої оборони. Українці вміють досягати своїх цілей. І це не ми вибрали досягати цілей у війні», — розповів Зеленський у традиційному вечірньому зверненні до народу.

Глава держави підкреслив, що росія принесла війну в Україну і повинна відчувати, що вона зроблена.

«Ми ж прагнемо якнайшвидше досягати своїх цілей у мирний час — в умовах справедливого світу. І це буде» , — сказав він.

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Також глава держави повідомив про доповідь міністра оборони Рустема Умерова про постачання озброєнь та техніки нашої армії.

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Доповідав президенту та керівник СБУ Василь Малюк — про операції та делікатну роботу служби, яка захищає українців від російських диверсій та спроб замахів усередині нашої держави.

Декількома годинами раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував у своєму Telegram фото, яке підписав «працюю у вихідному районі». Більше деталей він не вказав.

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Вихідний район — це місце, з якого починається висування підрозділів при наступі.

Нагадаємо, 5 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що Сирський уже кілька днів працює у зоні бойових дій.

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