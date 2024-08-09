Уражений не лише аеродром у Липецьку: Генштаб ЗСУ уточнив деталі нічних ударів по росії

Під час нічної атаки ударними безпілотниками по авіабазі в російській Ліпецькій області 9 серпня, були успішно уражені склади з КАБами, а на ТОТ Донеччини українські бійці вдарили по засобам ППО російських окупантів.

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«Сьогодні вночі Сили оборони України завдали удару по аеродрому „Ліпецьк“. В ході атаки уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об’єктів в районі летовища. Зафіксовано декілька джерел загоряння, здійнялася сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація. Відомо, що на аеродромі „Ліпецьк“ базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил рф. Результати ураження уточнюються», — повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також було завдано ударів по зенітних ракетних дивізіонах рф на тимчасово окупованій території Донецької області. Ракети спрямовувалися по трьох радарах противника: двох — від комплексів С-350 та одному С-300.

«Підтверджено точне влучання та знищення одного радару ЗРК С-350. Щодо інших двох цілей інформація наразі уточнюється. Водночас, зафіксовано припинення роботи всіх трьох радарів ворога після ударів», — зазначили в Генштабі та додали, що до бойової роботи були залучені підрозділи ракетних військ, Сил спеціальних операцій, сили й засоби Служби безпеки України та Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

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Тим часом «Оперативний ЗСУ», посилаючись на інформовані джерела, пише, що на авіабазі у Ліпецьку перебувало кілька десятків винищувачів, вертольоти та розміщувалися склади, де зберігалось понад 700 керованих авіабомб.

Після удару українських дронів відбувся потужний вибух, який спричинив ланцюгову детонацію та масштабну пожежу на значній частині аеродрому. Зазначається, що більшість літаків злетіти не встигли.

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«СБУ у співпраці із Силами оборони продовжує методичну роботу по знищенню авіаційної логістики росіян, щоб у ворога не було можливості бомбардувати КАБами українські міста. На початку серпня ми очистили від КАБів та винищувачів аеродром „Морозовськ“, сьогодні черга за „Липецьком-2“. Працюємо далі», — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, що днями ГУР МО повідомляло про наліт розвідників на Тендрівську косу, де була знищета техніка окупантів, особовий склад та фортифікація.

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Фото з відкритих джерел

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