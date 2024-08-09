Дрони атакували Липецьку область росії: горить аеродром, влада евакуює кілька населених пунктів (відео)

Невдовзі після успішного удару ЗСУ по російській авіабазі у Морозівську Ростовської області, лунали вибухи і на аеродромі в Липецькій області росії — такі результати нічної атаки БПЛА.

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Російське міноборони традиційно звітувало про відбиття атаки безпілотників і знищення 75 БПЛА літакового типу: 26 — над Білгородською, 19 — над Липецькою, семи — над Курською, п'яти — над Брянською, чотирьох — над Воронезькою, одного над Орловською областями, п'яти — над Кримом, восьми — над акваторією Чорного моря. Також заявлялося про «знищення семи безекіпажних катерів, які прямували у напрямку Кримського півострова».

Губернатор Липецької області росії Ігор Артамонов вночі попереджав про «масовану атаку БПЛА» і «роботу ППО», а також повідомляв про «детонацію вибухонебезпечних об'єктів далеко від цивільних будівель» та «пошкодження об'єкту енергетичної інфраструктури внаслідок падіння БПЛА».

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Ближче до ранку з'явилося повідомлення про запровадження в районі Липецького муніципального округу режиму НС. Тим часом місцеві жителі повідомляли про вибухи на військовому аеродромі.

Фото "Астра"

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Мабуть, це і був той об'єкт, розташований «далеко від цивільних будівель», де виникла пожежа. Те, що удару було завдано по авіабазі, говорили й автори відео, які всупереч закликам місцевого губернатора викладали відео в мережу. Обережно, ненормативна лексика.

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Місцева влада повідомила про евакуацію населених пунктів Копцеви Хутори, Федорівка, Яковлєвка і Тинківка. У Липецьку та окрузі зупиняли роботу громадського транспорту.

Було голосно і на Білгородщині, яку, як заявив губернатор В'ячеслав Гладков, атакували БПЛА. Заявлено, що було збито 29 безпілотників літакового типу. Стверджується, що у місті Старий Оскол у двох приватних будинках вибиті вікна та посічені покрівлі, фасади та паркани, а також один легковий автомобіль. А в Новому Осколі горів ангар на території промислового підприємства. Гладков також заявив про «удари БПЛА по багатоквартирному будинку в Шебекіно».

А моніторинговий канал «Кримський вітер», підбиваючи підсумки гучної кримської ночі, пише, що в Севастополі російські військові тричі відбивали атаки, як заявлялося, ракети «Нептун», БПЛА та морських дронів: «Повідомляють, що БПЛА збили в районі Орлівки, осколки у Качі. БЕК нібито підбили навпроти парку Перемоги, було видно дим. В Чорномоську також було гучно, чулася стрілянина та вибухи, наслідки невідомі».

Як пише astrapress, за деякими даними, в Курській області, де вже котрий день йдуть бойові дії, була вночі розбита колона вс рф. Це сталося поряд із селом Октябрськоє у Рильському районі.

Підтверджень цієї інформації немає.

Нагадаємо, що вже третій день на території Курської області росії йдуть бойові дії. Місцева влада заявила про закриття кількох вокзалів у регіоні.

Західні медіа пишуть, що цей рейд став першим із часів Другої світової війни випадком, коли іноземна армія увірвалася на територію російської федерації. Офіційні особи в Україні ніяк не коментують ситуацію, що склалася.

Фото — скріншот

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