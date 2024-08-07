Російські загарбники зазнали втрат: ГУР провів операцію біля Криму

Головне управління розвідки Міноборони України, яке нещодавно успішно провело операцію, вдаривши дронами по російській авіабазі «Олєн'я», влаштувало наліт на Тендрівську косу.

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Як зазначають у військвій розвідці, українські бійці знищили техніку, особовий склад і фортифікації окупантів



«6 серпня 2024 року спецпризначенці підрозділу активних дій „Артан“ та Морського центру ГУР МО України реалізували операцію у північній частині Чорного моря. Вночі десантна група спецпризначенців висадилась на Тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян. Під час бою російські загарбники зазнали втрат серед особового складу — точна кількість уточнюється», — зазначили в ГУР та додали, що українські воєнні розвідники після виконання завдання відійшли без втрат.

Тендрівська коса — це вузький острів завдовжки близько 65 км та завширшки до 1,8 км. Коса розташована у північній частині Чорного моря, неподалік українського Криму.

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Раніше в ГУР розповіли про наслідки удару по російській авіабазі «Морозовськ», де був знищений літак Су-34 та склад БК.

Фото — скріншот

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