«Україна робить те, що їй потрібно»: як у США, Німеччині та Франції відреагували на рейд ЗСУ в Курську область рф

Операція України в Курській області, яку в західних ЗМІ вже називають Курською битвою-2024, не призводить до ескалації у війні з росією, а також не порушує політику США щодо застосування наданого Києву озброєння. Про це повідомляє «Голос Америки», цитуючи заяву на брифінгу заступниці речника Міноборони США Сабріни Сінгх.

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«Ми не вважаємо, що це якимось чином є ескалацією. Україна робить те, що їй потрібно, щоб бути успішною на полі бою», — сказала Сінгх.

Представниця американського Міноборони також наголосила, що дії Сил оборони України «узгоджуються з політикою США».

«Ми підтримували Україну від самого початку щодо захисту від атак, які надходять з-за лінії кордону, і про необхідність відповідати на вогонь. Тому вони (ЗСУ — Авт.) вживають заходів, щоб захиститися від атак, які надходять із регіону, і це в рамках політики США щодо того, де вони можуть проводити операції», — сказала Сінгх.

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У Держдепартаменті США зробили аналогічну заяву. На брифінгу представник Держдепу США Метью Міллер заявив, що влада США «рішуче підтримує спроби України захиститися від російської агресії».

Коментуючи рейд ЗСУ в Курську область, Міллер повідомив, що у США «бачили, як росія завдавала ударів з регіону прямо за кордоном, де Україна зараз проводить операцію». І це, підкреслив представник Держдепу, не порушує політику США щодо ударів по території росії американською зброєю.

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У Міністерстві оборони Франції також високо оцінили успіхи України в Курській області. «Ця атака може змусити російську армію перекинути війська з інших секторів, тим самим послабивши тиск на місцях, де ЗСУ раніше зазнавали труднощів», — вважають французькі військові.

Прокоментували рейд України в Курську область і в Німеччині. Голова комітету Бундестагу з питань оборони Маркус Фабер побажав Україні удачі та назвав дії України на території росії повністю легітимними

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«Коли одна держава нападає на сусідню, вона не повинна дивуватися тому, що її територія теж стане зоною бойових дій. Тому атака України в бік Курська цілком легітимна і має військовий сенс. Вона змушує росію вивести війська зі сходу і показує російському населенню, що загарбницька війна їхнього диктатора зачіпає і їх, а не тільки українців… Ми можемо тільки побажати українським захисникам успіхів, зокрема під Курськом. Що успішнішими вони будуть, то швидше кремль зрозуміє, що в Україні йому нічого не світить. Це і тільки це може призвести до переосмислення з боку агресора», — вважає Маркус Фабер.

Раніше повідомляли про те, що самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заговорив про крах росії після початку рейду ЗСУ в Курську область рф.

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