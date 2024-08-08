Де і коли дивитись онлайн яскраву церемонію закриття Олімпійських ігор-2024: розклад трансляцій

У неділю, 11 серпня, у столиці Франції Парижі фінішують XXXIII літні Олімпійські ігри, на яких команда українських шаблісток, стрибунка у висоту Ярослава Магучих та боксер Олександр Хижняк принесли Україні «золото».

ВІДЕО ДНЯ

У ході 16 днів боротьби за медалі атлети із 206 країн розігрують 329 комплектів нагород у 32 видах спорту.

На відміну від церемонії відкриття Олімпіади, що відбулася на річці Сена (прапор України тоді тримали Еліна Світоліна та Михайло Романчук), закриють Ігри-2024 на знаменитій арені «Стад де Франс» у передмісті Парижа Сен-Дені.

За інформацією французьких ЗМІ, під час церемонії закриття Олімпіади виступатимуть всесвітньо відомі виконавці (зокрема, знамениті французькі гурти Phoenix і Air), акробати, танцюристи та циркачі. Також під час шоу покажуть виставу в антиутопічному середовищі та хореографію з п'ятьма переплетеними олімпійськими кільцями, що символізують п'ять континентів.

РЕКЛАМА

Одним із головних учасників церемонії закриття, що розрахована приблизно на дві години, стане зірка Голлівуду Том Круз, який виконає небезпечний трюк. Він спуститься з верхівки арени на футбольне поле з офіційним олімпійським прапором. Його поява зі знаменом означатиме передачу права на проведення літніх Олімпійських ігор-2028, які відбудуться у Лос-Анджелесі.

У прямій трансляції церемонію закриття Олімпійських ігор-2024, які продовжуються з 26 липня, дивіться в Україні (початок — о 22:00) на телеканалі «Перший», регіональних каналах «Суспільного» та каналі «Суспільне Спорт».

РЕКЛАМА

Олімпійські ігри-2024

11 серпня (неділя)

РЕКЛАМА

Церемонія закриття 22:00 «Перший», регіональні канали «Суспільного», «Суспільне Спорт»

Нагадаємо, що за «золото» Ігор у Парижі українським спортсменам обіцяно 125 тисяч доларів, за «срібло» — 100 тисяч і за «бронзу» — 80 тисяч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що під час Олімпіади в Парижі помер тренер з боксу.

Фото НОК України

209

Читайте нас у Facebook