Розклад стартів вітчизняних атлетів на Іграх-2024 9 серпня, Україна піднялася в медальному заліку Олімпіади

У п'ятницю, 9 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі, де напередодні український борець Парвіз Насібов здобув «срібло», а Жан Беленюк — «бронзу», розіграють 33 комплекти нагород у 17 видах спорту.

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Україну в цей день змагань представлять 17 спортсменів у семи дисциплінах. Зокрема, у фіналі індивідуального багатоборства у художній гімнастиці виступить 16-річна Таїсія Онофрійчук, яка посіла у кваліфікації четверте місце (на фото з Іриною Блохіною та Іриною Дерюгіною), у веслуванні на байдарках та каное за медалі побореться наш дует Людмила Лузан і Анастасія Рибачок, а у брейкінгу — Ганна Пономаренко та Катерина Павленко. Також на старти вийдуть стрибун у воду Олексій Середа, майстри вільної боротьби Ірина Коляденко та Олександр Хоцяновський, а ще дует сестер у синхронному плаванні у складі Марини та Владислави Алексіївих та команда у художній гімнастиці.

Нагадаємо, що в Україні змагання Ігор-2024 транслюють у прямому ефірі регіональні канали «Суспільного», телеканал «Суспільне Спорт», сайт «Суспільне Спорт» (чотири плеєри), а також YouTube-канал «Суспільне Спорт» (обрані події за участю українців).

Розклад виступів українських спортсменів на Іграх-2024 9 серпня

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11.00. Стрибки у воду (чоловіки), вежа, 10 метрів, попередній етап. Олексій Середа.

11.00. Художня гімнастика, групове багатоборство, кваліфікація. Кіра Ширикіна, Діана Баєва, Аліна Мельник, Валерія Перемета, Марія Височанська (друга частина змагань — о 12:16).

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11:30. Веслування на байдарках та каное (жінки), каное-двійка, 500 метрів, півфінал. Людмила Лузан, Анастасія Рибачок (фінал — 13.40).

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12:00. Боротьба (жінки), до 62 кг, 1/8 фіналу. Ірина Коляденко — Орхон Пуревдорж (Монголія).

12:00. Боротьба (чоловіки), до 125 кг, 1/8 фіналу. Олександр Хоцяновський — Гено Петріашвілі (Грузія).

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15:30. Художня гімнастика, особисте багатоборство, фінал. Таїсія Онофрійчук.

17:00. Брейкінг (жінки), груповий етап. Анна «Stefani» Пономаренко, Катерина «Kate» Павленко.

18:00. Сучасне п'ятиборство, особистий залік, фехтування. Олександр Товкай, Владислав Чекан.

20:30. Артистичне плавання (жінки), дуети, технічна програма. Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва.

Після завершення 14 днів боротьби за нагороди Олімпійських ігор, які фінішують 11 серпня, медалі вибороли спортсмени з 85 країн. Медальний залік (за кількістю «золота») очолюють США — 103 нагороди (30 золотих, 38 срібних, 35 бронзових), за якими розташувалися Китай — 73 (29−25−19), Австралія — 45 (18−14−13), Франція — 54 (14−19−21), Великобританія — 51 (13−17−21), Республіка Корея — 28 (13−8-7) та Японія — 33 (13−7-13). Україна з 10 нагородами піднялася на 15-у позицію.

Нагадаємо, що в колекції нашої команди — три медалі найвищої проби (команда шаблісток у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової, стрибунка у висоту Ярослава Магучих, боксер Олександр Хижняк), три срібні (стрілець Сергій Куліш, гімнаст Ілля Ковтун, борець Парвіз Насібов) та чотири бронзові (фехтувальниця Ольга Харлан, стрибунка у висоту Ірина Геращенко, метальник молота Михайло Коман та борець Жан Беленюк).

Як відомо, за «золото» Ігор у Парижі українським спортсменам обіцяно 125 тисяч доларів, за «срібло» — 100 тисяч і за «бронзу» — 80 тисяч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Олімпійських іграх у Парижі сталася трагедія.

Фото НОК України

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