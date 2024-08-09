Ветерани просять СБУ та РНБО перевірити Козицьких щодо державної зради

Спільний бізнес батька голови Львівської ОВА Максима Козицького — Зиновія Козицького — із багаторічним партнером «Газпрому» та власником нафтогазового бізнесу у росії Карелом Комареком має стати предметом розслідування СБУ та рішення РНБО із застосування санкцій.

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З відповідними заявами до правоохоронних органів звернулася ветеранська організація ГО «Вибачте, що живі».

Ветерани зазначають, що власником ТОВ «Горизонти», яке веде розробку українських газових родовищ, є Зиновій Козицький, батько голови Львівської ОВА, та Карел Комарек, чеський мільярдер, відомий своєю тривалою співпрацею із російськими нафтогазовими структурами.

«Хто такий цей Комарек? Чеський мільярдер, який з 2006 обслуговує «Газпром». Побудував з Міллєром одне з найбільших газових сховищ у чеському Дамборжице. Створив спільне підприємство, у «борді» якого сиділи «газові чекісти» — зокрема, заступник Міллера Медведєв, нагороджений медаллю «За звільнення Криму», — та інші подібні достойники з ГРУ та ФСБ. За вірність московському «царю» у 2011 Комарек отримав термінал «Самара», який СБУ ще у 2018 підозрювала у постачанні пального до «ЛНР» та «ДНР», — йдеться у дописі організації.

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За словами ветеранів, попри окупацію частини Донбасу та анексію Криму у 2014 році та повномасштабне вторгнення у 2022-му, Комарек продовжував качати та зберігати російський газ аж до весни 2023 року, коли участь росіян у нафтогазовому бізнесі була заборонена санкціями ЄС. А остаточно припинив співпрацю із «Газпромом» тільки влітку цього року, під тиском влади Великої Британії.

«У ЗМІ вже звучали припущення, що Комарек просто „фунт“ „Газпрому“, який реалізує спецоперацію доступу росіян до українських надр шляхом корумпування наших чиновників. Це стандартна схема росії в усіх європейських країнах. В Україні об’єктами такої вербовки, схоже, стала родина Козицьких. Які є українським владним „дахом“ Комарека», — зазначають ветерани.

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За даними організації, після публікацій в українських ЗМІ компанія MND Комарека вийшла із заявою про нібито повний розрив відносин із «Газпромом» та продаж нафтового термінала «Самара» у 2022 році. Однак ексочільник Луганської ОВА Георгій Тука опублікував переконливі дані з посиланням на нідерландські та чеські реєстри, які доводять, що Комарек досі продовжує контролювати діяльність цього нафтового термінала.

«Вбачаємо у ситуації прямі ознаки того, що родина представника найвищої виконавчої влади в Україні співпрацює із власником діючого нафтогазового бізнесу у росії. Терміналу з нафтою, з якої роблять солярку для російських танків, що вбивають наших побратимів на сході та півдні. Це ганьба, яку треба зупинити. ГО „Вибачте, що живі“ подає заяви до СБУ та РНБО і закликає органи безпеки нарешті звернути увагу на цю ситуацію. Тим більше, що вона була добре і детально відома СБУ ще у 2018 році», — підсумовує ГО «Вибачте, що живі».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що СБУ врахує інформацію про проведення робіт з пошуку газу ТОВ «Горизонти» на Полтавщині, головним бенефіціаром якого є партнер російського «Газпрому», громадянин Чехії Карел Комарек.

Фото pixabay

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