Чеський мільярдер Карел Комарек, який разом з українським підприємцем Зиновієм Козицьким володіє нафтогазовою компанією «Горизонти», продовжує контролювати російський нафтовий термінал «Самара» через афільований нідерландський офшор.

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Про це з посиланням на дані публічних реєстрів Чехії та Нідерландів повідомляє колишній очільник Луганської ОВА Георгій Тука у своїй колонці на сайті gordonua.com.

Він нагадав, що ТОВ «Горизонти» на 20% належить батькові голови Львівської ОВА Зиновію Козицькому, на 80% - чеському мільярдеру Комареку, багаторічному партнеру «Газпрому», який остаточно розірвав стосунки з російським газовим монополістом лише влітку 2024 року — під тиском 10-го санкційного пакета ЄС та влади Великої Британії.

Також Георгій Тука спростував нещодавню заяву компанії Комарека MND про те, що вона продала нафтовий термінал у росії у 2022 році.

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«Це ж люта брехня, панове Комарек і Козицькі. Прості питання: хто став новим власником? Коли продається актив вартістю $ 100 млн, це комунікується, про це розповідається, даються пояснення. Ну це ж просто аксіома бізнесу! А в нашому випадку в жовтні 2022 року один нідерландський офшор у „МНД САМАРА ХОЛДИНГ Б. В“ просто передав актив іншому офшору „Фратрон Інвест Б. В“, який знаходиться за тією самою адресою. Підкреслюю: за тією самою адресою!» — заявив ексочільник Луганської ОВА.

Як підтвердження він навів дані чеських і нідерландських реєстрів. Так, Тука зазначив, що у квітні 2022 року в Чехії була створена компанія «Фратрон Інвест с.р.о», клон нідерландського офшору, на який наразі записаний термінал «Самара». Засновником чеської компанії є Павел Шварц, який упродовж 13,5 року був директором стратегічних проєктів материнського холдингу Комарека KKCG, а у вересні став не лише директором чеського «Фратрон Інвест с.р.о», але й нідерландського «Фратрон Інвест Б. В».

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Також Георгій Тука зазначає, що свою назву нідерландський «Фратрон» змінив у вересні 2022 року, незадовго до зміни власника «Самари». До цього цей нідерландський офшор мав назву KKCG Director 1 B.V., а його директором навіть був особисто Карел Комарек.

«Отже, що сталося. У Комарека був офшор, який не використовувався. У звіті МНД-енергосторідж за 2018 рік вона в переліку афільованих і значиться, як „у ліквідації“. Адреса та сама, що й у „Фратрон Інвест Б. В“ і МНД „Самара“. Фактично ж цю KKCG Director 1 B.V. не ліквідували, а у 2022 році відновили, змінивши назву і реєстраційний номер — для того, щоб записати на неї російський актив. Тобто згідно з рф-ними реєстрами, Комарек лишається власником „Самари“ й зараз. Таким чином, родина діючого голови ОВА є партнером власника російського нафтогазового бізнесу», — написав Георгій Тука.

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На думку колишнього очільника Луганщини, наведені факти повинні стати підставою для відкриття кримінального провадження і санкційної справи, які повинні ініціювати СБУ та РНБО.

Раніше стало відомо, що Служба безпеки врахує інформацію про проведення робіт з пошуку газу ТОВ «Горизонти» на Полтавщині, головним бенефіціаром якого є партнер російського «Газпрому», громадянин Чехії Карел Комарек.

Фото Pixabay

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