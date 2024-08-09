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ГУР провело масштабну спецоперацію на Кінбурнській косі: у росіян великі втрати (відео)

20:14 9 серпня 2024
Кінбурнська коса

Україна продовжує боротьбу проти окупантів. Спецпризначенці ГУР знищили на Кінбурнській косі десятки окупантів та їхню техніку. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«9 серпня 2024 року в результаті рейду на окуповану росіянами Кінбурнську косу було знищено шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідовано близько трьох десятків загарбників. Десантну операцію здійснили підрозділи „Химера“, „Аратта“, „Стугна“, „Paragon“, „Сибірський батальйон“, „Терор“ у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки Військово-Морських Сил ЗСУ та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки й оборони держави. Під час місії на косі спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях „Кінбурнська фортеця“, „морський вокзал“ та „пам'ятник суворова“. Біля останнього воїни ГУР встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше ЗМІ повідомили, що Збройні Сили України ведуть наступальні дії на території Курської області російської федерації.

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