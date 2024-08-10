ГУР вполював в окупованому Криму чергового російського «тунця»

В ніч на 9 серпня українська розвідка провела чергову вдалу операцію в тимчасово окупованому Криму.

Поблизу населеного пункту Чорноморське воїни спецпідрозділу ГУР «Group 13» за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5 знищили судно російських окупантів ― швидкісний катер проєкту КС 701 типу «Тунєц».



За даними розвідки, внаслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників. Їхній тип встановлюється.



Швидкісні транспортно-десантні катери проєкту КС 701 росіяни в окупованому Криму використовували для патрулювання акваторії, логістики та висадки диверсійних груп.

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Катер «Тунєц» виготовляється костромським судномеханічним заводом (росія, місто Кострома).

Призначення судна — залежно від модифікації, можуть здійснювати патрульні чи диверсійні функції. Тип судна — дизельний катер з алюмінієвим корпусом, потужність — 140 кВт.

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КС-701 «Тунец» має такі характеристики:

- довжина — 8,8 м;

- ширина — 2,5 м;

- висота борту — 1,2 м;

- повна осадка — 0,37 м;

- потужність двигуна — 140 кВт;

- запас палива — 0,5 т;

- тип двигуна — дизель Volvo Penta D3−190A-C, є можливість встановити інший;

- пасажиромісткість — до 6 осіб.

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Нагадаємо, що міжнародні експерти визнали новітню ударну платформу MAGURA V5 найрезультативнішим дроном у російсько-українській війні.



В ГУР також додали, що два російських судна такого типу розвідники знищили, а ще два ― пошкодили у травні цього року. Загалом за допомогою морських дронів українського виробництва успішно уражено 18 суден держави-агресора росії, 9 з них ― знищені.

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