Військова допомога Україні: ще дві країни оголосили про нові пакети, які включають також системи ППО

На тлі зміни лінії бойового зіткнення з агресором після рейду ЗСУ в Курську область росії в Україну прибуде військова допомога від партнерів. Так, Литва оголосила про надання Україні озброєння. Допомога включає системи протиповітряної оборони малого радіусу дії. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства оборони Литви.

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Міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас підкреслив важливість підтримки України, зазначивши: «Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати Україні у боротьбі з агресором. Незабаром Литва передасть Україні критично необхідні системи ППО малої дальності як внесок у межах коаліції з протиповітряної та протиракетної оборони, яку очолюють також Німеччина, США та Франція. Наша допомога — це інвестиція в нашу власну безпеку».

До пакету допомоги також увійдуть бронетранспортери М113, системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), позашляховики із запчастинами, вантажівки-тягачі, стрілецька зброя, боєприпаси та інше обладнання. Очікується, що допомога надійде в Україну вже в серпні.

Окрім Литви, додаткову військову допомогу Україні також надають США. В Пентагоні оголосили про новий пакет на суму близько 125 мільйонів доларів. У нього входять ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкові системи Javelin, багатоцільові радари, та інше необхідне обладнання. Це вже 63-й транш допомоги від США з серпня 2021 року.

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Раніше повідомляли про те, що після місяців очікування в Україну прибули літаки F-16, які, на думку експертів, кардинально не змінять перебіг подій на фронті.

Фото: ЗС Литви

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