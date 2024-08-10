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Військова допомога Україні: ще дві країни оголосили про нові пакети, які включають також системи ППО

14:15 10 серпня 2024
Військова допомога Україні

На тлі зміни лінії бойового зіткнення з агресором після рейду ЗСУ в Курську область росії в Україну прибуде військова допомога від партнерів. Так, Литва оголосила про надання Україні озброєння. Допомога включає системи протиповітряної оборони малого радіусу дії. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства оборони Литви.

Міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас підкреслив важливість підтримки України, зазначивши: «Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати Україні у боротьбі з агресором. Незабаром Литва передасть Україні критично необхідні системи ППО малої дальності як внесок у межах коаліції з протиповітряної та протиракетної оборони, яку очолюють також Німеччина, США та Франція. Наша допомога — це інвестиція в нашу власну безпеку».

До пакету допомоги також увійдуть бронетранспортери М113, системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), позашляховики із запчастинами, вантажівки-тягачі, стрілецька зброя, боєприпаси та інше обладнання. Очікується, що допомога надійде в Україну вже в серпні.

Окрім Литви, додаткову військову допомогу Україні також надають США. В Пентагоні оголосили про новий пакет на суму близько 125 мільйонів доларів. У нього входять ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкові системи Javelin, багатоцільові радари, та інше необхідне обладнання. Це вже 63-й транш допомоги від США з серпня 2021 року.

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Раніше повідомляли про те, що після місяців очікування в Україну прибули літаки F-16, які, на думку експертів, кардинально не змінять перебіг подій на фронті.

Фото: ЗС Литви

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