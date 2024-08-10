За даними аналітиків KSE, найбільше на ринку будівельних матеріалів інвестують компанії Kingspan Group, EFI Group та CRH

У Київській школі економіки дійшли висновку, що Україна може виробляти 90% будматеріалів для відбудови. Ключова умова для цього — зосередження на залученні інвестицій в галузь будівельних матеріалів вже зараз. Про це йдеться в дослідженні Київської школи економіки, виконаному за ініціативи Європейської Бізнес Асоціації.

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Аналітики KSE називають цемент одним із головних матеріалів для відбудови. За даними Асоціації «Укрцемент», потреба цементу у пікові роки відбудови буде 14 млн тонн на рік, до чого варто підготувати українське виробництво. Зокрема, мова йде про будівництво клінкерних печей для збільшення спроможності виготовлення цементу на понад 2,4 млн тонн. Також великий попит прогнозують на бетон, металоконструкції, цеглу, скло та теплоізоляційні матеріали.

«Відбудова України — це велика можливість для всіх компаній в секторі будівельних матеріалів в країні. Адже це не лише суттєве збільшення обсягу потреб на фоні ускладнення імпортної логістики, але і нові стандарти будівництва з врахуванням build-back-better принципів. Ті бізнеси, які будуть готові до подібного виклику, зможуть не тільки наростити обсяги, але і отримають стимул для переходу на новий рівень з точки зору енергоефективності, екологічності тощо» — коментує Максим Нефьодов, директор з інноваційних рішень KSE Institute.

Згідно з дослідженням, основною спільною проблемою для всіх виробників галузі є значне падіння попиту на будматеріали — до 25−40% у порівнянні з довоєнним періодом. Тож зараз інвестиції в галузь — це робота на перспективу.

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Олена Шуляк, голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування зазначила, що зараз важливо створити максимально сприятливі умови для інвестицій та розвитку виробництва: «Наше завдання зробити так, щоб ті підприємства, які працюють у виробництві будівельних матеріалів, мали менше регуляторних проблем, інвестиційних бар'єрів і щоб вони розвивалися тут, на території нашої країни».

Серед активних інвестиційних проєктів, які реалізуються в Україні:

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Ірландська компанія Kingspan Group розпочинає проєкт на суму понад 280 мільйонів доларів.

Українська інвестиційна компанія EFI Group планує будівництво першого в Україні заводу «Новаскло» з виробництва флоат-скла та скла зі спеціальним покриттям, з інвестиціями близько 232 мільйонів євро. Українська компанія City One Development будує у Березані Київської області завод з виробництва скла з інвестиціями 100 мільйонів євро. Також планується будівництво ще одного заводу в центральній області України для виробництва скла з напиленням.

Міжнародна CRH з моменту повномасштабного вторгнення інвестувала в Україну 80 мільйонів доларів, включаючи 34 мільйони на будівництво цементного терміналу в Київській області. У 2024 році компанія має намір придбати два заводи італійської компанії Buzzi та розширити інвестиції в Україну. Саму угоду оцінюють у 100 мільйонів євро. Зараз вона на фінальному етапі розгляду в АМКУ.

Французька група Saint-Gobain у жовтні 2023 р. розпочала будівництво заводу з виробництва сухих будівельних сумішей в Івано-Франківській обл. Інвестиції становлять 9 млн євро.

Серед інших інвесторів також Kreisel (5 мільйонів інвестовано і 10 в планах), MC-Bauchemie (планує інвестувати 1.5 мільйони), GreenMix та «Міропласт».

У KSE зазначають, що інвестори звертають увагу на екологічні проєкти, використання відновлюваних матеріалів та планують модернізацію потужностей. Зокрема, компанії Kingspan, Saint-Gobain та CRH відзначають важливість впровадження екологічних рішень у своїх проєктах.

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Ознайомитися з текстом повним дослідження «Структурні зміни та виклики в будівельній індустрії України: аналіз та прогнози» Київської школи економіки можна за посиланням.

Раніше повідомлялося, що міжнародний інвестор CRH купує два цементні заводи на Волині та Миколаївщині.

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