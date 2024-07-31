40.81 / 41.35 44.25 / 44.92
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Мило поговорили»: Андрій Данилко розповів про спілкування з Софією Ротару

18:19 31 липня 2024
Андрій Данилко

Виступивши на фестивалі Laima Rendezvous Jurmala у Латвії, Андрій Данилко також дав інтерв'ю YouTube-каналу «И грянул Грэм».

В ньому він розповів про деякі нюанси життя артистів та відносин з колегами.

Зокрема, ведучого зацікавило, чи спілкується Андрій Михайлович із Софією Михайлівною Ротару і як ставиться до її «стриманої» позиції щодо війни.

За словами Данилка, він не спілкується регулярно із зіркою радянської естради — винятком став один з новорічних вечорів, коли Софія Ротару сама йому зателефонувала. Тоді ворог саме бомбардував Київ, і артистові довелося спуститися до безпечного підземного паркінгу.

РЕКЛАМА

«Ми так з нею мило поговорили якось так. по-людськи … я її привітав зі святом. Я був сам, і навіть не встиг випити шампанського, тому що після сьомого удару годинника знову почали бомбити…», — розповів артист.

При цьому Андрій Данилко не вважає позицію артистки дивною — «адже люди можуть не знати, що сказати» і як коментувати ситуацію.

РЕКЛАМА

Також Андрій Данилко розповів про свою єдину зустріч з Володимиром Зеленським після того, як той став президентом.

РЕКЛАМА

Нвгадаємо, раніше артист пояснив, чим саме його Вєрка так бісить керівництво країни-агресора росії.

131

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Фінанси

«Ліберті Фінанс» (КИТ Груп) увійшла до ТОП-10 найбільших платників податків

Велятинська дзяма

«Навіть не уявляєте, наскільки це смачно»: рецепт «велятинської дзями» — страви, яка встановила рекорд України

помідори на грядці

Чому томати не достигають: причини, про які ви навіть не здогадувались

Овочевий салат на зиму

Овочевий салат на зиму: сподобається кожній господині, бо смачно та просто

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту