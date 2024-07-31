«Мило поговорили»: Андрій Данилко розповів про спілкування з Софією Ротару

Виступивши на фестивалі Laima Rendezvous Jurmala у Латвії, Андрій Данилко також дав інтерв'ю YouTube-каналу «И грянул Грэм».

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В ньому він розповів про деякі нюанси життя артистів та відносин з колегами.

Зокрема, ведучого зацікавило, чи спілкується Андрій Михайлович із Софією Михайлівною Ротару і як ставиться до її «стриманої» позиції щодо війни.

За словами Данилка, він не спілкується регулярно із зіркою радянської естради — винятком став один з новорічних вечорів, коли Софія Ротару сама йому зателефонувала. Тоді ворог саме бомбардував Київ, і артистові довелося спуститися до безпечного підземного паркінгу.

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«Ми так з нею мило поговорили якось так. по-людськи … я її привітав зі святом. Я був сам, і навіть не встиг випити шампанського, тому що після сьомого удару годинника знову почали бомбити…», — розповів артист.

При цьому Андрій Данилко не вважає позицію артистки дивною — «адже люди можуть не знати, що сказати» і як коментувати ситуацію.

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Також Андрій Данилко розповів про свою єдину зустріч з Володимиром Зеленським після того, як той став президентом.

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Нвгадаємо, раніше артист пояснив, чим саме його Вєрка так бісить керівництво країни-агресора росії.

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