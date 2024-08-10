Розчистили море від російського непотребу: ЗСУ знищили газову вежу з військовими росії

Одночасно з ударами на курському напрямку українські бійці діють і в акваторії Чорного моря. ВМС минулої ночі завдали удару по газових вежах «Сиваш» та «Петро Годованець», де росіяни розмістили технічне розвідувальне обладнання та тримали близько 40 осіб особового складу.

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Про це повідомив активіст та блогер Сергій Стерненко, опублікувавши відео удару.

За його словами, одна з веж досі горить.

«Військово-морські сили розчищають Чорне море від російського непотребу! — написав він… — На озброєнні ВМС ЗСУ є морські дрони-близнюки Sea Baby із дальністю до 1000 км та бойовою частиною близько 900 кг, тож для росіян шансів вижити у Чорному морі залишиться усе менше», — написав Стерненко.

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Згодом речник ВМС Дмитро Плетенчук підтвердив удар по вежі і заявив, що це була операція Військово-морських сил України та Головного управління розвідки Міноборони.

«Так, окупанти використовували цю локацію для GPS-спуфінгу з метою зробити небезпечним цивільне судноплавство. Допустити цього ми не можемо. І так, за пів доби до ураження ворог закинув на платформу обладнання та військовий персонал. Цивільних там не було. Штатний функціонал платформа не виконувала», — зазначив він.

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«Петро Годованець» — одна з так званих двох «вишок Бойка», які Україна закупила в компанії Keppel у 2012 році.

Інша, яка називається «Україна», а також платформа «Таврида» вітчизняного виробництва, були відбиті в росіян минулого року бійцями ГУР та інших підрозділів Сил оборони. Платформи «Петро Годованець» та «Сиваш» досі використовувались росіянами для розвідувальних задач. На них було, як вважає розвідка, розміщено до 40 військових окупаційної армії.

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Як повідомляли «ФАКТИ», 11 вересня 2023 року Головне управління розвідки Міноборони заявило, що повернуло під контроль України так звані «вишки Бойка». Перед цим Україна завдала ракетного удару по вежах. Це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів окупованого Криму в Чорному морі. Росія захопила платформи у 2014 році після окупації півострова. У ГУР пояснювали, що повернення цього об'єкта під контроль України позбавило росію можливості вести розвідку у небі, на воді та на суходолі.

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