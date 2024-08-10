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Суспільство та люди

Знову на війну? Залужний пояснив, чому одягнув військову форму (фото)

18:21 10 серпня 2024
Валерій Залужний

Колишній головком Валерій Залужний, який має знання та величезний військовий досвід, не дає британцям та представникам інших країн «забути» про війну в Україні. Спочатку він закликав Захід готуватись до наступних війн, технології яких зараз обкатуються в Україні.

А сьогодні, 10 серпня, опублікував в Мережі своє фото у військовій формі.

Але для того, щоб не викликати зайвого ажіотаж, пан посол України зробив пояснення до знімку, зазначивши, що відвідав випуск Королівської військової академії у Сандгерсті для того, щоб привітати українця, який пройшов там навчання.

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«Привітав випускників Королівської військової академії Сандгерст, серед яких українець — Арсен Ковальов. Побажав юнакові успішно завершити навчання у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного і з честю виконувати військовий обов’язок», — написав посол.

«Молодь, яка свідомо обрала військову кар’єру під час війни, заслуговує на щиру повагу і всебічну підтримку», — впевнений колишній головком.

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Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський відмовився порівнювати Валерія Залужного та Олександра Сирського, зробивши заяву про те, що ставиться до обох воєначальників з відповідною повагою. Адже кожен з них виконував своє завдання і знаходився на своєму місці.

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