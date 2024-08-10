Знову на війну? Залужний пояснив, чому одягнув військову форму (фото)

Колишній головком Валерій Залужний, який має знання та величезний військовий досвід, не дає британцям та представникам інших країн «забути» про війну в Україні. Спочатку він закликав Захід готуватись до наступних війн, технології яких зараз обкатуються в Україні.

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А сьогодні, 10 серпня, опублікував в Мережі своє фото у військовій формі.

Але для того, щоб не викликати зайвого ажіотаж, пан посол України зробив пояснення до знімку, зазначивши, що відвідав випуск Королівської військової академії у Сандгерсті для того, щоб привітати українця, який пройшов там навчання.

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«Привітав випускників Королівської військової академії Сандгерст, серед яких українець — Арсен Ковальов. Побажав юнакові успішно завершити навчання у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного і з честю виконувати військовий обов’язок», — написав посол.

«Молодь, яка свідомо обрала військову кар’єру під час війни, заслуговує на щиру повагу і всебічну підтримку», — впевнений колишній головком.

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Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський відмовився порівнювати Валерія Залужного та Олександра Сирського, зробивши заяву про те, що ставиться до обох воєначальників з відповідною повагою. Адже кожен з них виконував своє завдання і знаходився на своєму місці.

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