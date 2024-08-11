Пілоти не кликали на допомогу: в Бразилії розслідують загадкову авіакатастрофу, яка забрала життя 61 людини

За останній час в світі сталося декілька авіатрощ за загадкових обставин, зокрема аварія гелікоптера з президентом Ірана на борту. От і бразильська влада зараз з'ясовує причини авіакатастрофи в штаті Сан-Паулу, що забрала життя 61 людини.

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Двомоторний турбогвинтовий літак ATR 72 місцевої авіакомпанії Voepass, прямувавший до міжнародного аеропорту Сан-Паулу з 57 пасажирами та 4 членами екіпажу, впав у місті Вінхедо, пише видання APNews.

Знімки та відео, зроблені свідками, показують, що літак вертикально падав, обертаючись в повітрі. Після удару об землю залишився розтрощений фюзеляж, охоплений вогнем.

Мешканці повідомили, що на землі ніхто не постраждав.

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Ця трагедія стала найсмертоноснішою авіакатастрофою у світі з січня 2023 року, коли 72 людини загинули на борту літака авіакомпанії Yeti Airlines в Непалі (лайнер заглох і розбився під час заходу на посадку). Остаточний звіт звинуватив у катастрофі помилку пілота. Зауважимо, що той літак також був ATR 72.

За даними метеорологічного центру бразильської телевізійної мережі Globo, в той день існувала «можливість утворення льоду в регіоні Вінхедо». А місцеві ЗМІ цитують експертів, які вказують на обмерзання як на потенційну причину авіакатастрофи.

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Виступаючи перед журналістами, секретар громадської безпеки Сан-Паулу Гільєрме Дерріте сказав, що «чорна скринька» літака знайдена.

Марсело Моура, директор з операцій компанії Voepass, повідомив журналістам, що прогнози щодо ожеледиці були в межах, прийнятних для літаків.

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Підполковник Карлос Енріке Балді з Центру розслідування і запобігання авіакатастрофам бразильських ВПС також заявив на пресконференції, що рано стверджувати, що причиною катастрофи стала ожеледиця.

«Літак сертифікований в декількох країнах для польотів в умовах сильної ожеледиці, в тому числі в країнах, не схожих на нашу, де вплив льоду є більш значним», — сказав Балді, який очолює відділ розслідувань центру.

У попередній заяві центр повідомив, що пілоти літака не кликали на допомогу і не говорили про те, що діють за несприятливих погодних умов. Також немає жодних доказів того, що пілоти намагалися зв'язатися з диспетчерами регіональних аеропортів, заявив журналістам міністр портів і аеропортів Сільвіо Коста Фільо.

Федеральна поліція Бразилії розпочала власне розслідування і направила фахівців з авіакатастроф та ідентифікації жертв.

Французько-італійський виробник літаків ATR у своїй заяві повідомив, що фахівці компанії «повністю залучені для підтримки як слідства, так і замовника».

ATR 72 зазвичай використовується на коротких рейсах. Літаки виробляються спільним підприємством Airbus у Франції та італійської компанії Leonardo S.p.A. Згідно з базою даних Мережі авіаційної безпеки, починаючи з 1990-х років, катастрофи за участю різних моделей ATR 72 призвели до загибелі 470 осіб.

Раніше «ФАКТИ» сповіщали, що в авіатрощі загинув знаменитий американський астронавт, який прославився знімком Землі з космосу.

Також повідомлялося, що через санкції в росії зросла кількість аварій і авіакатастроф.

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