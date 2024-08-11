«Я дуже здивований»: німецький аналітик про наступ в Курській області

З 6 серпня в Курській області росії точаться бої. Тут на боці України є елемент несподіванки. Однак в інших місцях ситуація стає складнішою, пояснює військовий аналітик Франц-Штефан Гаді.



«Я особисто був дуже здивований подіями в Курській області, — зізнався він. — Я не бачив цього нападу. Це також частково суперечить часто висловлюваній тезі про „скляне поле бою“ у сучасній війні. Попри сучасні засоби розвідки, такі як безпілотники, вочевидь, здивувати ворога все ж можна. І операція в Курську також багато говорить про здатність українських Збройних Сил використовувати такий елемент раптовості.



Зараз ми не знаємо достатньо, щоб повністю оцінити ситуацію. Думаю, для цього нам доведеться почекати ще кілька днів. Наскільки українці просунулися вглиб росії, досі неясно. Розмір використовуваних одиниць також невідомий. Однак, ймовірно, залучені частини двох добре оснащених і підготовлених бригад, а також інші підрозділи, включно з Силами спеціальних операцій.



Мету України поки важко оцінити. Також не виключено, що це операція інформаційної війни. Можливо, українці хочуть показати, що ми ще маємо можливість напасти на росію. Це може підняти бойовий дух військ на фронті. Якщо бої в Курську стануть більш статичними, наприклад, якщо українці окопаються, то вони можуть зіткнутися з проблемами, подібними до тих, що є на інших ділянках лінії фронту. Тоді росія могла б застосувати проти них, серед іншого, плануючі бомби. Їх можна скинути з безпечної відстані і точно вразити ціль».



Експерт вважає, що найбільша складність полягає в тому, що напад безпосередньо не вирішує жодної проблеми українців.



«Збройні Сили України зараз мають великі проблеми, особливо на Донеччині. Однак операція в Курську потребує багато ресурсів — особливо серед піхоти, які можуть знадобитися деінде», — додав він.

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