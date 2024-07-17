Окупанти знову обстрілюють Дніпропетровщину: по Нікополю вдарили дрони-камікадзе
Ворог продовжує обстрілювати мирні населені пункти Дніпропетровської області.
Так, вчора ввечері росія завдала удару з артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району. Випустили близько двох десятків снарядів, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.
У свою чергу очільник ОВА Сергій Лисак показав фото з місця подій.
Вранці атаки по району продовжилися. Ворог спрямував на Нікополь дрони-камікадзе.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Також нагадаємо про нещодавній обстріл Мирнограда на Донеччині, де російські авіабомби зруйнували під’їзд п’ятиповерхового будинку. Тоді загинула 40-річна жінка, а семеро її сусідів зазнали поранень.152
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