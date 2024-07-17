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Події

Окупанти знову обстрілюють Дніпропетровщину: по Нікополю вдарили дрони-камікадзе

8:11 17 липня 2024
Наслідки атаки ворога 16 липня

Ворог продовжує обстрілювати мирні населені пункти Дніпропетровської області.

Так, вчора ввечері росія завдала удару з артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району. Випустили близько двох десятків снарядів, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

У свою чергу очільник ОВА Сергій Лисак показав фото з місця подій.

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Вранці атаки по району продовжилися. Ворог спрямував на Нікополь дрони-камікадзе.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

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Також нагадаємо про нещодавній обстріл Мирнограда на Донеччині, де російські авіабомби зруйнували під’їзд п’ятиповерхового будинку. Тоді загинула 40-річна жінка, а семеро її сусідів зазнали поранень.

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