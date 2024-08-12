Скінчились гроші? Українці бурхливо відреагували на новину про «повернення» Олега Винника

Голова фан-клубу Олега Винника Валерія Барон, яка заявила про «повернення» Винника, розраховувала, певно, на те, що українці з радістю відреагують на повідомлення про те, що артист готує на День прапора, 23 серпня, прем'єру нової пісні і має намір поступово «повернутися» до своїх слухачів — спочатку дистанційно.

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Але у коментарях під анонсом нової композиції думки користувачів не були однозначними.

Поки віддані прихильники співака тішилися новині, інші ж обурювалися. Користувачі заявляли, що Олег Винник зробив свій вибір, коли під час повномасштабної війни виїхав з України, не давав публічних коментарів про російське вторгнення і просто зайняв мовчазну позицію. Підписники зазначали, що «такі патріоти країні не потрібні».

«Приїде, дасть концерт, заробить грошей і потім знову до Німеччини втече? А потім знову буде співати про „своїх“ людей… Хай сидить вже там, де він був 2,5 роки, і не вилазить. Ганьба! Закінчились гроші, їде заробити? Навіщо нам в країні люди, які зрадили народ і, як останній щур, втекли за першої ж нагоди! А зараз ще приїде співати, коли на нього ніхто не чекає! Ганьба таким артистам!» — пишуть у соціальних мережах.

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Побачив такі коменти, Валерія Барон вирішила «виправдати» улюбленого артиста, пояснивши, що він вже понад 20 років живе у Німеччині, тому не «тікав», а «поїхав додому».

«А нічого, що лікуватися він почав задовго до? І не лікуватися поїхав, а повернувся додому. Людина вже понад 20 років проживає виключно у Німеччині, є резидентом цієї країни й не має в Україні місця, де жити. Вчить матчастину, а потім розводьте «зраду», — написала у коментарях Барон.

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Окрім того, голова офіційного фанклубу виконавця розповіла, як Олег Винник допомагає військовим. За її словами, артист переказав на допомогу захисникам понад пів мільйона євро.

«Все, що він заробив, віддав хлопцям на передову. Ця цифра переважає за 0,5 млн євро. Норм так. Все заради перемоги. Може, вже досить шукати ворогів серед друзів. Народ усе розсудить. Щоб кожен допоміг стільки, скільки допоміг Олег», — написала Барон.

Нагадаємо, Олег Винник весь час повномасштабної війни перебував у Німеччині. За кордон співак виїхав, щоб лікуватися від тяжкої хвороби. Українців обурювало, що артист у складний час покинув країну, публічно не засудив вторгнення росії та мовчав про злочини окупантів.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як дружина ще одного «артиста-ухилянта» навіть розплакалася на сцені через те, що її Потап «не має змоги» повернутися в Україну.

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