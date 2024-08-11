Олег Винник повертається. Але не в Україну, а в шоу-бізнес із новою піснею

Український співак Олег Винник повертається до українського шоу-бізнесу у новому образі. Він вирішив випустити пісні вперше через два з половиною роки після втечі до Німеччини від війни.

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Приїхати в Україну співак ще не збирається, але помалу намагається влитися в інфопростір, щоб повернути свою фан-базу. Почав він це з анонсу майбутньої пісні під назвою «Мої люди». Втім, про реліз артист оголосив через свою помічницю та керівницю фан-клубу Валерію Барону, адже Винник втратив доступ до своїх офіційних соцмереж.

Жінка опублікувала на своїй сторінці у Instagram фото співака з інформацією, що нова пісня має вийти напередодні Дня Незалежності України. На афіші Винник позує у своєму фірмовому стилі з волоссям до плеча, але вже іншого кольору. Він трохи змінив свій імідж і перефарбувався з блондина в шатена.

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Валерія Барон назвала реліз пісні сенсацією та написала емоційний пост: «СЕНСАЦІЯ!!! МИ ДОЧЕКАЛИСЬ!!! 23 серпня на всіх платформах ОЛЕГ ВИННИК з Прем’єрою пісні „Мої Люди“! Зустрічайте подарунок до Дня Незалежності України і для всіх нас від нашого Маестро! Переходьте за посиланням і заздалегідь замовляйте прослуховування. Все буде OV!!».

Для Винника це перша випущена пісня після початку повномасштабної війни.

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Фоловери сторінки Барон активно коментують повідомлення.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно кума DZIDZIO Цибульська спрогнозувала повернення «кумира вовчиць» в Україну, а шанувальники опублікували «свіже» фото Винника.

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