Де дивитись онлайн «Реал» — «Аталанта»: розклад трансляцій та прогноз на матч за Суперкубок УЄФА
У середу, 14 серпня, на стадіоні «Народови» у Варшаві відбудеться поєдинок за Суперкубок УЄФА з футболу між тріумфатором Ліги чемпіонів іспанським «Реалом» та переможцем Ліги Європи італійською «Аталантою» (арбітр — Сандро Шерер зі Швейцарії).
У єврокубковій історії команди з Мадрида та Бергамо перетиналися лише в одному сезоні, коли у розіграші ЛЧ-2020/2021 Королівський клуб виграв у тоді ще клубу Руслана Малиновського обидві зустрічі 1/8 фіналу — 1:0 та 3:1.
Бачать «Реал» фаворитом букмекери і цього разу. Наприклад, авторитетна контора William Hill ставки на перемогу команди Андрія Луніна в основний час приймає з коефіцієнтом 1,53, на нічию — 4,40, на виграш «Аталанти» — 5,80.
У прямій трансляції на території України зустріч «Реал» — «Аталанта» (початок — о 22:00) покаже медіасервіс MEGOGO.
Суперкубок Європи
14 серпня (середа)
«Реал» — «Аталанта» 22:00 MEGOGO
До речі, у «Реала», який виграв у італійських клубів 16 із 17 останніх матчів, на тепер п'ять Суперкубків УЄФА (стільки ж у «Мілана» та «Барселони»). Перемога (у разі нічиєї в основний час суперники одразу проведуть серію пенальті) зробить мадридський клуб рекордсменом.
До речі, тріумфатор Суперкубка УЄФА (трофей заввишки 58 см важить 12,2 кг) отримає 4,5 млн євро призових від УЄФА, а невдаха — 3,5 млн.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що минулого сезону володарем Суперкубка УЄФА став колишній клуб Олександра Зінченка.
Фотоколаж uefa.com67
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