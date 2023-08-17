«Манчестер Сіті» по пенальті обіграв «Севілью» та вперше завоював Суперкубок УЄФА: відеоогляд матчу

У середу, 16 серпня, у грецькому Піреї на стадіоні «Георгіос Караїскакіс» пройшов матч за Суперкубок УЄФА, в якому зійшлися тріумфатор Ліги чемпіонів англійський «Манчестер Сіті» та переможець Ліги Європи іспанська «Севілья».

«Манчестер Сіті» (Англія) — «Севілья» (Іспанія) — 1:1 (Палмер, 63 — Ен-Несірі, 25).

Серія пенальті — 5:4

Експерти та вболівальники ще до старту поєдинку віддавали явну перевагу команді Хосепа Гвардіоли, яка вперше в історії брала участь у матчі за почесний трофей (для «Севільї» це був сьомий «захід», з яких лише в одному випадку вдалося завоювати Суперкубок УЄФА). «МанСіті» відповідно до свого статусу розпочав гру, не поспішаючи методично розхитуючи оборону суперника та намагаючись знайти підступи до їхніх воріт. Небезпечно замикав навіс із кутового Аке, класно пробивав у верхній кут Гріліш, традиційно уважно потрібно було слідкувати за Холандом, але у своїх володіннях надійно діяв Буну.

«Севілья» ж, стримавши стартовий тиск зіркового опонента, знайшла свій момент — і реалізувала його. Після навісу з лівого флангу Ен-Несірі перестрибнув двох опонентів та фактично з лінії воротарського майданчика відправив головою м'яча точно в кут — 0:1.

До перерви «городяни», незважаючи на тотальну ігрову та територіальну перевагу, нічого не змогли вдіяти з грамотно збудованими редутами підопічних Менділібара. А ось у другому таймі, за відносно рівної гри, команді Гвардіоли вдалося все ж таки зрівняти рахунок. Родрі навісив із лівого флангу з розрахунку на Холанда, але м'яч перелетів норвезького бомбардира на дальній кут воротарського майданчика, який у падінні головою замкнув Палмер, спрямувавши м'яча по високій дузі за комір голкіперу — 1:1.

У «МанСіті» було достатньо часу, щоб вирвати перемогу, і моменти вони створювали справно, але на останньому рубежі «Севілья» мала непробивний щит в особі Буну, який більше не мав намірів пропускати цього вечора.

У підсумку основний час завершився внічию — 1:1, і, згідно з регламентом, визначення володаря трофея одразу перейшло у серію пенальті. Дев'ять ударів із «точки» футболісти пробивали безпомилково, поки до м'яча не підійшов андалусієць Гудель та не «зарядив» у поперечину…

Таким чином, окрім дебютного у своїй історії красеня-кубка, «Манчестер Сіті» також отримає як тріумфатор 4,5 мільйона євро призових, тоді як «гонорар» «Севільї» становитиме 1,5 млн у європейській валюті.

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