Бен Аффлек може купити особняк Шакіри в Маямі

У червні минулого року з'явилася новина про те, що Шакіра, колишня кохана Жерара Піке, має значні проблеми з продажем свого особняка в Маямі. За словами Омара Суареса в програмі «Фієста», що виходить на телеканалі Telecinco, проблема була пов'язана з неприємним запахом, що виходив з будинку. Маєток, який коштує близько 15 мільйонів євро, став головним болем для колумбійської зірки, пише Marca.

ВІДЕО ДНЯ

«Ніхто не хоче його купувати через його стан, — пояснив Омар Суарес в ефірі програми Mediaset. — Всі потенційні покупці відмовилися після того, як дізналися, що вона зробила ремонт, який не зовсім відповідає нормам. Ванні кімнати розташовані нижче рівня води, і коли в Маямі йде дощ, всі стічні води міста потрапляють в її будинок. Всі відходи Маямі потрапляють в будинок Шакіри, викликаючи неприємний запах і проблеми з санітарією».

Тепер, після всіх цих проблем, здається, співачка нарешті може бути близька до продажу свого особняка. Подейкують, що відомий голлівудський актор Бен Аффлек зацікавився маєтком Шакіри.

В ефірі «TardeAR» журналіст Кіке Каллеха повідомив, що «будинок чудовий, це не звалище».

РЕКЛАМА

Каллеха також пояснив, що особняк має шість спалень, сім ванних кімнат, басейн, тренажерний зал і невеликий причал.

По сусідству також живуть інші всесвітньо відомі співаки та актори. Як повідомляється, колишній чоловік співачки і актриси Дженніфер Лопес Марк Ентоні виступив посередником у продажу.

РЕКЛАМА

Хоча ім'я потенційного покупця не розголошується, є припущення, що це може бути або Бен Аффлек, який, за чутками, має проблеми у шлюбі з Дженніфер Лопес, або Вілл Сміт.

Раніше Шакіра розповіла про свою обіцянку сміятися завжди.

РЕКЛАМА

80

Читайте нас у Facebook