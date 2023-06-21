У ексчоловіка Дженніфер Лопес у День батька народилася сьома дитина

Популярний американський співак та актор Марк Ентоні отримав на День батька ідеальний подарунок. Його четверта дружина Надя Феррейра (на фото у заголовку) 18 червня народила свого первістка. А ось у 54-річного Марка це вже сьома дитина.

«Господь завжди вибирає ідеальний час», — написали щасливі батьки в Instagram, виклавши зворушливий знімок новонародженого на руках татуся.

Новонароджений на руках у щасливого Марка Ентоні. Фото Instagram

Як уже повідомляли «ФАКТИ», Ентоні та Феррейра зіграли весілля 28 січня цього року в Майамі. Свідками з боку нареченого були Девід Бекхем та мексиканський мільярдер Карлос Слім, який колись був найбагатшою людиною у світі за версією журналу Forbes. Надя на 30 років молодша за Марка.

Співак має позашлюбну доньку Аріанну. Вона народилася 1994 року. Її мати — офіцерка нью-йоркської поліції Деббі Росадо. Марк зустрічався з нею деякий час, але так і не одружився, хоч вони навіть разом усиновили хлопчика на ім'я Чейз.

Потім у нього був короткий роман з Дженніфер Лопес, проте пара швидко розлучилася, і Ентоні відразу одружився з володаркою титулу «Міс Всесвіт» Даянаре Торрес. Сталося це у травні 2000 року. Їхній шлюб був бурхливим. Подружжя то сходилося, то розходилося, що не завадило Торрес народити синів Крістіана (2001 рік) і Райана (2003 рік). Розлучилися Марк і Даянара остаточно 2004 року.

На той час Ентоні вже знову зустрічався з Дженніфер Лопес. Закохані ледве дочекалися отримання Марком розлучення і в червні 2004 року одружилися. У лютому 2008-го Дженніфер народила близнюків (цього року дітям виповнилося 15 років і Джей Ло зворушливо їх привітала).

Марк Ентоні з Дженніфер Лопес та близнюками

У липні 2011 року Ентоні та Лопес подали на розлучення. У Марка після цього було кілька бурхливих романів змолодшими за нього красунями. У результаті в листопаді 2014 року він одружився з венесуельською моделлю Шеннон де Ліме. Через два роки вони розлучилися. Розлучення було оформлене у лютому 2017 року.

З володаркою титулу «Міс Всесвіт Парагвай» Надьою співак почав зустрічатись у лютому 2022 року. Роман стрімко розвивався. У травні оголосили про заручини, у січні зіграли весілля, у лютому повідомили, що Феррейра чекає на дитину.

Раніше «ФАКТИ» писали, що на День батька дитина народилася у Макса Чмерковського та його дружини.

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