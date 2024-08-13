Breguet і Patek Philippe — в наявності: в Україні продадуть колекцію наручних годинників Медведчука, оцінену в 10,6 млн гривень

АРМА, яка раніше виставила на продаж розкішний «Майбах» Віктора Медведчука, продовжує реалізацію конфіскованого майна зрадника та «добралася» до колекції його годинників на суму 10,6 млн грнивень.

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Як повідомляє голова АРМА Олена Дума, Агенція з розшуку та менеджменту активів отримала незалежну оцінку 20 колекційних годинників, які раніше належали Віктору Медведчуку, який в Україні підозрюється у держзраді і якого видали росії, обмінявши на полонених «азовців».

«Найдорожчі годинники — Breguet 4416K (1 859 013 грн) та Patek Philippe (1 271 503 грн). Хоча ми завжди сподіваємося на вищу оцінку, годинники були оцінені відповідно до ринкової вартості вживаних виробів», — повідомила вона та додала, що годинник «москва кремль» отримав найнижчу оцінку — всього 17,4 тис. грн.

«Тож, той, хто придбає цей „шедевр“, матиме чудову можливість зупинити його, або змусити москву та кремль жити за київським часом», — додала Олена Дума.

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За словами голови АРМА, автомобіль «MAYBACH» вже реалізується на «Прозорро.Продажі».

Фото з "Прозорро"

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Збір документів для участі в аукціоні триватиме до 14 серпня.

Раніше нардеп Ярослав Железняк зазначав, що через бездіяльність українських чиновників Хорватський суд скасував арешт яхти медмедчука Royal Romance, яку оцінюють майже у 200 млн. доларів. Причина — відсутність обвинувального акта у кримінальній справі від Офісу генпрокурора.

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Фото з Вікіпедії та з «Прозорро.Продажі»

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