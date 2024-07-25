Непрофесіоналізм чи бездіяльність: що спільного між яхтою Медведчука і Офісом генпрокурора?

Після скандалу з оборудками заступника генпрокурора Вербицького, який дав привід світовим ЗМІ повідомити про рецидиви корупції в Україні, здавалося би, що Офіс генпрокурора має щосили демонструвати свою ефективність. Щоб якщо не зняти питання про відставку Андрія Костіна, то, бодай, відтермінувати її. Але — ні. Генпрокуратура знову у фокусі уваги журналістів та депутатів. Цього разу — внаслідок… непрофесіоналізму. Хорватський суд скасував арешт яхти медмедчука Royal Romance, яку оцінюють майже у 200 млн. доларів. Як повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк, причина — відсутність обвинувального акта у кримінальній справі від Офісу генпрокурора.

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«Зараз майно медведчука справді заарештовано ОГПУ в рамках розслідування трьох кримінальних проваджень. АЛЕ ці рішення діють виключно (!!) на території України. І для Хорватії без додаткових процедур та рішення хорватського суду вони мають юридичну силу не більше, ніж пресрелізи… Тобто вся ця безстроковість вона в Україні. Проблема в тому, що яхта в Хорватії, а не в Україні. І для легалізації наших процесуальних рішень там потрібно зробити певні процедури і отримати вже рішення Хорватських судів», — написав нардеп у своєму телеграм-каналі.

За його словами, адвокати Медведчука успішно користуються бездіяльністю Генпрокуратури. Саме через відсутність обвинувального акту їм вдалося домогтися, що Окружний суд міста Спліт скасував арешт яхти саме в тому провадженні, за яким АРМА вже готувала продаж яхти, вважає Железняк.

«Нагадаю, станом на 1 травня тривав процес укладання договору з фірмою-переможцем, яка мала організувати аукціон із продажу яхти. Ці справи ОГПУ веде вже два роки, а по них досі немає навіть обвинувального акту, не те що судового вироку», — констатував нардеп.

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За його словами, це не дає дозвіл продати яхту і отримати гроші в бюджету, також це рішення в теорії може бути скасовано в європейських судах.



У Генпрокурора відповіли на критику нардепа. Зокрема в Офісі генпрокурора заявили, що яхта Медведчука Royal Romance перебуває під безстроковим арештом.

«Заяви АРМА про те, що наразі агентство не змогло реалізувати арештовану в Хорватії яхту через відсутність обвинувального акту у кримінальному провадженні від Офісу генпрокурора є безпідставними та вводять в оману громадськість», — заявила речниця ОГПУ Надія Максимець в коментарі «Українській правді».

Железняк після цього написав у своєму телеграм-каналі.

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«Так, бачу, що в Офісі Генпрокурора прес-релізи по яхті медведчука пишуть і розкидають по ЗМІ швидше, ніж готують обвинувальні акти. Аби ще останні в результаті були якісніше», — написав він.

До речі, проблеми з яхтою Медведчука — не єдині, за що дорікають Генпрокуратурі. Періодично у ЗМІ потрапляє інформація про зловживання у відомстві Костіна — то прокурорів викривають на великих хабарях, то журналісти дивуються нескінченній хвилі подарунків та пакетів у День працівників прокуратури біля Офісу генерального прокурора та столичної прокуратури. І антикорупційні структури (НАБУ, САП) вимушені ретельно виконувати нагляд за діяльністю функціонерів ОГПУ.

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А коли народні депутати намагалися викликати у Верховну Раду Андрія Костіна, щоби той пояснив корупційний скандал зі своїм підлеглим — прокурором Вербицьким, — генпрокурор відмовився спілкуватися з парламентаріями «до отримання результатів службового розслідування». Тож, складається враження, що генпрокурор не збирається звітувати ні політикам, ні громадськості. Проте їм стає очевидним, що питання про надання оцінки діяльності генпрокуратури назріло і перезріло.

Раніше блогерка Олена Яхно написала, що голова Офісу генпрокурора Костін вже напрацював на звільнення.

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