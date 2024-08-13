«Треба тверезо оцінювати ситуацію, бо потім буде боляче»: військовий про ситуацію на Покровському напрямку
Російські агресори продовжують тероризувати Україну. Найбільше російських атак зараз припадає на Покровський напрямок на Донбасі. Про це повідомляє Генеральний штаб у своєму зведенні про ситуацію на фронті.
Емоційніше про ситуацію на Донбасі написав у своєму телеграм-каналі військовий з позивним «Алекс». Він зазначив, що сподівання на те, що російські окупанти перекинуть свої сили зі Східного фронту в Курську область, де ЗСУ здійснюють рейд, поки не виправдались.
«Противник тим часом активно суне, просто відмотайте карту DeepState на тиждень назад», — пише «Алекс».
За його словами, ситуація на Покровському напрямку надскладна.
«Все дуже сумно на Покровському напрямку, без перебільшення. Тривають бої за Гродівку в самому населеному пункті.
Не те щоб мені сказати аби що проти загальної думки, проте навіть в ЗМІ багатьох нікому нафіг не здався той Покровський та інші напрямки, коли є перемога. Перемога — то добре, особливо коли успіхи реально є, але треба тверезо оцінювати ситуацію всюди, бо потім буде боляче", — наголосив військовий з позивним «Алекс».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, чому росія не перекидає свої війська зі сходу України в Курську область рф, де точаться бої.
Фото у заголовку: Генштаб86
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