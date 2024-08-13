«Треба тверезо оцінювати ситуацію, бо потім буде боляче»: військовий про ситуацію на Покровському напрямку

Російські агресори продовжують тероризувати Україну. Найбільше російських атак зараз припадає на Покровський напрямок на Донбасі. Про це повідомляє Генеральний штаб у своєму зведенні про ситуацію на фронті.

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Емоційніше про ситуацію на Донбасі написав у своєму телеграм-каналі військовий з позивним «Алекс». Він зазначив, що сподівання на те, що російські окупанти перекинуть свої сили зі Східного фронту в Курську область, де ЗСУ здійснюють рейд, поки не виправдались.

«Противник тим часом активно суне, просто відмотайте карту DeepState на тиждень назад», — пише «Алекс».

За його словами, ситуація на Покровському напрямку надскладна.

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Орієнтовна лінія фронту на Покровському напрямку. Карта DeepState

«Все дуже сумно на Покровському напрямку, без перебільшення. Тривають бої за Гродівку в самому населеному пункті.

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Не те щоб мені сказати аби що проти загальної думки, проте навіть в ЗМІ багатьох нікому нафіг не здався той Покровський та інші напрямки, коли є перемога. Перемога — то добре, особливо коли успіхи реально є, але треба тверезо оцінювати ситуацію всюди, бо потім буде боляче", — наголосив військовий з позивним «Алекс».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, чому росія не перекидає свої війська зі сходу України в Курську область рф, де точаться бої.

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Фото у заголовку: Генштаб

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