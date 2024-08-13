«Ахмат-чай перевзувається на ходу»: ЗСУ змусили кадировців визнати наявність полонених «ахматівців» у Курській області (відео)

В Курській області, де тривають бої, Збройні сили України захопили в полон російських окупантів з полку «Ахмат». В мережі з’явилося відео з полоненими.

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Окупанти стверджували, що ніхто з кадирівців не потрапив у полон.

«Ахмат-чай перевзувається на ходу. Розповідали історії, що у них є чіткий план підриву у разі потрапляння в полон і тд. Вчора казали, що нікого з кадирівців в полоні немає. А сьогодні виявляється аж 5 в полоні. Апті, скажи правду своїм клоунам, про яких 5 полонених ти кажеш?» — йдеться у повідомленні Telegram-каналу «Збройні Сили України. Війна з окупантами».

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Як писали «ФАКТИ», раніше співзасновник DeepState пояснив, чому рф не перекидає сили зі сходу України в Курську область.

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