Під час рейду ЗСУ в Курську область з'являється дедалі більше доказів того, що українські захисники планують залишитися на контрольованій ними території росії. Про це пише Forbes.

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У матеріалі видання йдеться про те, що українські бійці споруджують укріплення на території Курської області. Поблизу наявної лінії фронту росіяни теж окопуються.

Forbes пише, що обидві сторони зміцнюють свої позиції. Це не означає, що українці припинили наступ. І це не означає, що росіяни не можуть контратакувати. Але це означає, що стабілізація лінії фронту і довгострокова українська окупація частини Курської області — на порядку денному.

Видання цитує російського воєнкора Олександра Харченка, який розповів про окопи ЗСУ в Курській області та написав, що це «найгірше, що може трапитися».

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«Щойно противник (йдеться про ЗСУ — Авт.) візьме лопати, через два дні буде так само важко взяти лісові масиви (у Курській області. — Авт.), як це було під Авдіївкою» на сході України, додав Харченко.

Як відомо, російським військовим знадобилося пів року, щоб ціною десятків тисяч жертв прорвати українську оборону в Авдіївці. Видання нагадує, що це сталося тільки тому, що в українців закінчилися боєприпаси через багатомісячні затримки американської допомоги Україні, організовані проросійськими законодавцями в Конгресі США.

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Тепер, коли американська допомога знову надходить, російські війська в Курській області не можуть розраховувати на те, що у корпусу ЗСУ в цьому російському регіоні закінчаться боєприпаси.

Forbes цитує естонського аналітика Артура Рехі, який повідомляє про те, що російські військові колони, які прямують до Курська, зустрічають «українські диверсійно-розвідувальні групи, безпілотники та артилерію».

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На думку видання, Курська область може стати ще одним великим фронтом війни росії проти України. Протистояти угрупованню українських військ у цьому регіоні росія може силами частин, які з травня застрягли у Вовчанську. Forbes не виключає, що змусити росіян виснажити свої сили на інших фронтах, можливо, було головною метою рейду ЗСУ в Курську область. І після завершення риття траншей присутність українських захисників з російської області може стати довгостроковою, якщо не постійною.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що багато що залежить від Вашингтону в питанні про те, що буде далі з операцією ЗСУ в Курській області.

Фото Forbes

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