Втратите гроші за 3 місяці: Сергій Коробкін попередив, коли краще подавати заяву на призначення пенсії

Поки частина пенсіонерів чекає на вікові доплати, багатьох людей передпенсійного віку цікавить питання про те, коли краще подавати заяву на призначення пенсії.

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Відповідь на вказане питання дав на youtube-каналі «На пенсії» експерт Сергій Коробкін.

За його словами, пенсія призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо заява подана не пізніше 3 місяців з дня народження. Якщо заяву подати пізніше, то пенсія буде призначена вже з дати подання заяви. Тобто можна втратити пенсію за три місяці або навіть більше.

Але, наприклад, якщо день народження у листопаді чи, наприклад, у грудні, то заяву на призначення пенсії рекомендують подавати вже у січні наступного року. Таким чином пенсію призначать з дня народження, тобто вона не буде втрачена за попередні місяці, але буде врахована з урахуванням вищої середньої зарплати по Україні за три попередні роки.

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Куди звертатися за призначенням пенсії



Пенсійні виплати можна оформити незалежно від дати реєстрації на території України:

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особисто у будь-якому відділенні Пенсійного фонду.

онлайн на порталі електронних послуг ПФУ через особистий кабінет,

зі смартфона у застосунку Дія.

Ті, хто перебуває за кордоном, можуть надсилати заяву на призначення пенсії поштою. Ця послуга діє на час воєнного стану.

Ті, хто перебуває на окупованих територіях, також теоретично можуть оформити пенсію онлайн, але там є складнощі з оформленням української банківської карти й переведенням в готівку грошей. Тобто закон це дозволяє оформлювати, але реально отримати цю пенсію доволі складно.

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В той же час існує ще один нюанс: якщо людина не звернулася вчасно за призначенням пенсії, тоді вона може в майбутньому отримувати пенсію в більшому розмірі.

За кожний місяць, наприклад, коли людина не звернулась за виплатами та продовжує працювати, пенсію буде збільшено на 0,5%. А якщо людина пропрацювала понад 5 років, тоді на 0,75% - за кожен місяць.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, якими нині є пенсії в Україні.

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