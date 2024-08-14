Дерев багато не буває: «фермерка-красуня» показала, як «гіпнотизує» чоловіка задля покупки саджанців

Чорноволоса блогерка, яку шанувальники у соцмережі називають між собою «фермерка-красуня», любить не тільки давати дієві поради читачам своєї сторінки в соцмережі, але й жартувати з ними.

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Так, кілька годин тому вона опублікувала відео, яке підписала «Гіпнотизую чоловіка, щоб він забув, скільки у мене саджанців, і ми поїхали за новими».

На відео зображено як мила кицька робить рухи лапами перед своїм чоловіком-котиком (певно, «гіпнотизує») його, а той намагається відвести погляд (невже жалкує грошей?)

А те, що подібна проблема з саджанцями та місцем для посадки існує, свідчать відгуки читачів.

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«Мого не потрібно гіпнотизувати, сам купує. От тільки де взяти місце для нових саджанців?» «Такі проблеми і в мене: їх багато не буває — місця мало буває», «Саджанців не буває багато. Буває мало місця», — пишуть читачі акаунту.

Але так як літо — пора інтенсивної роботи на дачі та присадибній ділянці, то «фермерка-красуня» вирішила не втрачати час марно і не обмежуватись жартами: вона розповіла, як бореться з портулаком на ділянці.

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Крім того, жінка поділилася міжнародним досвідом — як вибирають цибулю в Індії і, схоже, змогла зацікавити читачів.

Раніше «ФАКТИ» писали, що інша блогерка, відома як «городниця з Одеси», поділилась «хитрим» способом посадки полуниці.

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