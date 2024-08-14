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«Попередньо — точно в ціль. Двічі»: що відомо про атаку дронів на російську авіабазу «Саваслєйка»

11:31 14 серпня 2024
Ударний дрон ГУР

На військовому аеродромі «Саваслєйка» в Нижньогородські області росії, звідки окупанти здійснюють ракетні обстріли України, вранці 14 серпня пролунали вибухи. Про це повідомляє російський телеграм-канал.

Росіяни в соцмережі також пишуть, що безпілотники були помічені над військовою авіабазою «Саваслейка», де, за інформацією із відкритих джерел, дислокується філіал 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу і військових випробувань Міноборони рф.

За інформацією російських пропагандистів, на військовій авіабазі «Саваслейка» було десять влучань.

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Губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін підтвердив атаку на авіабазу. Він написав у Телеграмі, що по безпілотниках працювали засоби ППО.

Також про «бавовну» на російській авіабазі «Саваслєйка» написав автор Телеграм-каналу «Николаевский Ванек».

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«В Саваслейке, предварительно — точно в цель, дважды», — повідомив «Николаевский Ванек»

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Згодом осередки пожеж на «Славаслєйці» зафіксували супутники.

Про це свідчать дані супутникової системи фіксації пожеж Fire Information for Resource Management System (FIRMS) NASA, які опублікував OSINT-аналітик Neonhandrail у соцмережі X (Twitter).

Раніше повідомляли про те, що окупанти атакували Україну з повітря, а невідомі «добрі безпілотники» вдарили по військових об’єктах рф.

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