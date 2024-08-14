Яблучний мармелад — чудові ласощі до чаю, можна приготувати на всю зиму: Наталя Калніна поділилася простим рецептом

Сезон яблук розпочався приготуванням варення, соків, пирогів з яблуками. Кулінарка Наталя Калніна поділилася рецептом яблучного мармеладу.

«Мармелад з яблук. Це мої улюблені ласощі до чаю, обожнюю його, роблю цілий рік. Особливо багато роблю, звичайно ж, у сезон яблук. Зберігаю в холодильнику, загорнувши у папір для випічки в щільно закритому контейнері», — пише Калніна.

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Мармелад з яблук

Інгредієнти:

яблука — 3 кг

цукор — 1 кг

вода — 50мл

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Приготування:

За словами блогерки, процес приготування нескладний — головне підготувати яблука. Їх потрібно помити, прибрати серединку, нарізати на часточці шкірку.

Щоб мармелад був із кислинкою, варто вибирати яблука кисло-солодких сортів.

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Підготовлені яблука скласти у каструлю. Додати 300 г цукру і 50 мл води, щоб нічого не підгоріло.

Закрити кришкою та варити на невеликому вогні, періодично помішуючи, поки яблука не стануть зовсім м'якими. За часом це займає близько 30 хвилин.

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Коли яблука стануть м'якими, пробити все блендером і додати цукор, що залишився. Все перемішати і дати масі постояти кілька годин.

Потім знову поставити пюре на плиту та варити на повільному вогні, іноді помішуючи.

Кулінарка вважає, що це найзручніший спосіб варіння мармеладу — випарювання до отримання темної та дуже густої маси. Пюре не підгоряє, а просто уварюється. Маса має бути дуже густою не текти, а важко падати з ложки.

На уварювання йде приблизно півтори години. На цьому етапі виходить густе повидло. Його можна розкласти по гарячих банках та закатати.

А для мармеладу — масу потрібно розкласти на піддоні для сушіння завтовшки приблизно 1.5 см.

Якщо мармелад сушити в сушарці, то температура повинна бути 55 °. Сушити до готовності (піде кілька годин).

Поверхня готового мармеладу має бути пружною та не липкою, а пласт легко відходити від піддона.

З 3 кг яблук виходить близько півтора кг яблучного мармеладу. Для зберігання мармелад загорнути в папір для випічки скласти у контейнер, закрити кришкою та прибрати в холодильник.

Якщо мармелад готується із солодких яблук, потрібно додати лимонну кислоту, щоб вийшов мармелад з кислинкою. Лимонну кислоту слід додати під час варіння повидла.

Ми також розповідали, як приготувати дуже подібне до мармеладу варення з яблук.

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