Виходять ароматні й прозорі часточки, схожі на мармелад: простий рецепт варення з яблук

Яблучне варення — одне з найулюбленіших ласощів, особливо взимку. Його можна приготувати різно. консистенцією.

Авторки кулінарного сайту запропонували рецепт варення з яблук шматочками. Яблучні шматочки в сиропі, за смаком, нагадують мармелад. Вони залишаються прозорими та цілими. Це неймовірно ароматне варення та смачне. Таке варення також можна готувати з груш.

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Інгредієнти:

Яблука — 1 кг

Цукор — 1 кг

Вода — 300 мл

Лимонний сік — 1 стол ложка

Для замочування:

Вода — 1 літр

Сода — 1 стол ложка

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Приготування:

Очистити від шкірки яблука, серцевину видалити й нарізати їх часточками.

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У миску налити 1 літр холодної води й додати соду. Розмішати до розчинення соди і опустити в розчин підготовлені яблучні шматочки.

Щоб не спливали яблука, покласти гніт (наприклад, тарілку). Залишити так яблука на 6 годин, можна на ніч.

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Потім воду злити і добре промити яблука. Тепер яблука у варенні не розваряться і залишаться цілими.

У каструлю налити 300 мл води, додати цукор. Перемішати й довести сироп до кипіння. Потім вогонь зменшити і варити до повного розчинення цукру.

Викласти яблука у сироп й варити 20−25 хвилин, періодично помішуючи. На 1 кг цукру береться яблук 1 кг. Шматочки повинні стати прозорими і цілими залишатися.

В кінці додати лимонний сік або лимонну кислоту, перемішати і ще проварити пару хвилин.

Розлити варення по стерилізованих банках й закатати.

Це варення чудово зберігається у шафі.

Також можна його приготувати з грушами. Варення можна використовувати як начинку до випічки (тільки яблука, без сиропу).

Варто також згадати про ще один рецепт — повидла з яблук з «барбарисками», яке виходить ароматним та густим.

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