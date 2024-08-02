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Повидло з яблук з «секретом»: виходить ароматним та густим, як справжнє желе

15:53 2 серпня 2024
варення

Ароматне яблучне варення або повидло господині часто використовують для приготування смачної випічки. Такі ласощі дуже бюджетні, якщо їх приготувати вдома. Рецептом яблучного повидла з «секретом» поділились автори сайту з рецептами.

Для приготування знадобляться:

Яблука (очищенні від шкірки та нарізані невеликими шматочками) — 3 кг
Цукерки «Барбарис» або «Дюшес» — 100 г
Цукор — 1 л. банка
Оцет — 1 ст.л.

Приготування:
Яблука помити, почистити, пересипати цукром та залишити на ніч.

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Проварити яблука на повільному вогні, постійно помішуючи, приблизно годину.

Додати в каструлю до яблук цукерки, перемішати та варимо все ще 10 хвилин.

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В кінці варки влити в каструлю оцет. Проварити варення ще 2 хвилини.

Одразу розлити його по стерильних банках й закрутити стерильними кришками.

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Ми також розповідали, як приготувати варення-желе з чорної смородини та варення з трьох видів ягід.

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