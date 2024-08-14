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Україна

Не тільки Суджа: з’явилась оновлена карта бойових дій

16:52 14 серпня 2024
воїн

Українські оборонці взяли під свій контроль місто Суджа курської області рф, а також низку інших населених пунктів.

Про це свідчить оновлена карта, яку підготувала компанія DeepState.

За даними карти, українські захисники тепер контролюють: Суджу, Любимівку, Гончарівку, Лебедівку, Заолешенку, Курилівку, Плехове.

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Варто зауважити, що метою такої операції, як зазначали в українському Міністерстві закордонних справ, є не захоплення російських територій, а захист українців.

Зазначимо, що у понеділок, 12 серпня, Україна вперше визнала, що проводить операцію у курській області. В її рамках під контроль було взято територію площею близько тисячі квадратних кілометрів.

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Ще вчора, 13 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що українські захисники взяли під контроль 74 населені пункти курської області.

А сьогодні, Сирський також наголосив, що було завершено пошук та знищення противника у населеному пункті Суджа. З початку поточної доби війська просунулися на окремих напрямках від одного до двох кілометрів.

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Крім того, як повідомив головнокомандувач ЗСУ, українські військові взяли у полон ще понад 100 російських військових.

Нагадаємо, попри те, що кремль намагався применшити масштаби операції ЗСУ у курській області, російській владі довелося запровадити режим контртерористичної операції у брянській, курській і бєлгородській областях.

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